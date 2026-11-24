Medio Rural concede 9,9 millones a 109 proyectos de entidades locales a través de la convocatoria Leader. - PRINCIPADO

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido 9.886.156 euros en ayudas para financiar 109 proyectos promovidos por entidades locales en el marco de la convocatoria Leader.

Según ha informado el Gobierno asturiano, las actuaciones se desarrollarán hasta 2028 y permitirán mejorar infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, además de impulsar la dinamización social y económica de los concejos rurales.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), beneficia a los once grupos de acción local del Principado, que han participado en la selección de las iniciativas a través de sus estrategias de desarrollo participativo. La convocatoria recibió 127 solicitudes, de las que 120 fueron admitidas y 109 han obtenido financiación.

Las ayudas se distribuirán en tres anualidades: 3,8 millones este año, 3 en 2027 y 2,9 en 2028. El Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) aporta el 80% de la financiación, mientras que el Principado asume el 14% y la Administración General del Estado, el 6% restante.

Los proyectos aprobados responden a necesidades muy diversas de los territorios rurales. Entre los proyectos más destacados figuran la creación de un obrador compartido en San Antolín de Ibias, la puesta en marcha de un servicio municipal de vivienda para nuevos residentes en Villanueva de Oscos, actuaciones de prevención de incendios en Mieres, la mejora del Centro de Interpretación del Asturcón en Piloña y la creación de un servicio público de living lab (un banco de pruebas para proyectos de innovación) agroalimentario en Parres.

La directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, ha visitado este martes el Aula Musealizada de los Países Celtas, ubicada en las antiguas escuelas rurales de Villa, en Corvera, donde ha dado a conocer la resolución de esta convocatoria.

Este equipamiento recibirá una nueva ayuda Leader de 37.988 euros para ampliar sus instalaciones mediante la incorporación de un teito, ocho maniquíes, ocho trajes tradicionales y dos gaitas.