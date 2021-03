El Parlamento de La Rioja aprueba que el lobo sea especie protegida del LESPRE

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de La Rioja ha rechazado este jueves la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Popular en la que se pedía que no se incluyera al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE) en la zona delimitada al norte del río Duero alegando que desde el PSOE "no se han tenido en cuenta las necesidades de los ganaderos ni se ha dialogado con las comunidades autónomas".

La diputada regional del PP, Noemí Manzanos, ha sido la encargada de defender la Proposición criticando que el PSOE "hace política del siglo XVIII: un sainete en el que dicen hacer todo por la ganadería pero sin tener en cuenta sus necesidades ni sus posiciones al respecto".

Además, ha pedido al Ejecutivo regional que "se una" a las comunidades que han decidido tener una postura contraria al 'postureo' del Gobierno de España y la imposición de Teresa Ribera" ya que, a juicio de Manzanos, "parece que el Gobierno de La Rioja tampoco presenta un consenso o un criterio común ante este asunto".

Noemí Manzanos también ha criticado que el Gobierno regional haya creado la Mesa para la Ganadería Extensiva y el Lobo hace apenas unos meses "pero después los propios miembros de la mesa se enteran de las votaciones por la prensa y aún así el Gobierno luego se sorprende de que no acudan a las reuniones y les den plantón".

Para el PP, el lobo debe convivir con el ganado "y los ganaderos deben ser los protagonistas" pero lo "cierto es que ahora mismo éstos se sienten abandonados", ha finalizado.

En la Proposición No de Ley, el PP ha instado al Gobierno regional a exigir al Gobierno de España la no inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE) en la zona delimitada al norte del río Duero.

Además, les ha pedido sumarse a las demandas frente al Gobierno de España que, de manera coordinada, se están llevando desde los gobiernos de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León, en referencia al control del lobo.

Así como manifestar públicamente "un criterio favorable a que el lobo en La Rioja continúe siendo una especie cinegética, protegiendo con ello los intereses de los ganaderos".

Además, pedía modificar la representatividad impuesta en la denominada Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo, dando entrada con voz y voto a las tres organizaciones de productores (OPAS) mayoritarias en La Rioja y a los representantes de las diferentes asociaciones ganaderas de la zona.

Durante el debate, la diputada regional del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha anunciado el voto en contra a esta PNL porque aunque desde su grupo han mostrado siempre "su apoyo a la ganadería y a la agricultura" quiere "aunar intereses".

Por ello, desde el Grupo Mixto apuestan por "la coexistencia del lobo y de la ganadería". Por tanto, ha continuado, "estamos a favor de que se incluya al lobo en el listado de especies protegidas aunque también solicitamos mayores dotaciones económicas para esas ayudas".

"Consideramos, como así lo han hecho otros ganaderos, que la coexistencia debe ser defendida así como la sostenibilidad de todo el hábitat natural que debe ser la prioridad de los Gobiernos. Hay que atender las necesidades de los ganaderos pero la caza del lobo no puede ser la única alternativa", ha criticado Moreno.

Además desde el Grupo Mixto consideran que "la apuesta del Gobierno de La Rioja con la venida de un mediador para llegar a un acuerdo que dé salidas a los intereses en conflicto es una buena gestión" y, por lo tanto, ha pedido un plan estratégico "que garantice la especie del lobo, teniendo en cuenta el mantenimiento de las explotaciones agrarias y ganaderas de nuestro país".

Por su parte, el diputado regional, Alberto Reyes, de Ciudadanos, ha asegurado que "el interés del lobo para los cazadores es cero" y, por tanto, ha pedido que "se hablen las cosas claras".

"Lo importante son los ganaderos y los daños que sufren". Por ello, Reyes ha apostado por los "puntos de encuentro" y ha recordado que los ganaderos "no quieren indemnizaciones o 'paguitas' sino que lo que quieren es que los daños cesen para lo que hay que hacer una gestión flexible y coordinada. No les culpamos de nada, el principal damnificado es el ganadero".

Así las cosas, desde Cs piden "facilitar la compensación de los daños, ayudar a los ganaderos y que la información fluya de la manera correcta, no como ha ocurrido en la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo".

Por su parte, el diputado del PSOE, Raúl Díaz, ha criticado "el falso debate" que ha querido realizar el PP ante este asunto y ha indicado que en aquellos lugares donde el lobo es especie cinegética no se ha evitado que siga produciendo daños porque la medida por sí misma no funciona. Pudiéndose cazar no se han evitado los ataques y esta es la mejor prueba", ha defendido.

"Se trata de resolver los problemas de convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva. Se necesita paz social" y critica que el PP "no aluda a los comités de expertos cuando estos no opinan como ellos quieren".

"El PP enfanga el terreno de juego porque no les gustan ciertas decisiones y optan por echar a los ganaderos contra el gobierno, esa es la verdad", ha criticado Díaz.

Ante todo ello, ha indicado, "el lobo necesita una mejor gestión que favorezca la recuperación de la especie porque aporta un valor importante a nuestro patrimonio y a los servicios medioambientales" y a su vez "la ganadería extensiva es un sector fundamental en La Rioja por su contribución a la sostenibilidad económica, social y medioambiental".

"Defender la valiosa aportación que hace una especie como el lobo y el tremendo valor de la ganadería no son cosas incompatibles. Así lo creemos desde el PSOE y así lo seguiremos haciendo", ha finalizado.