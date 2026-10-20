Planas anuncia para mañana una sectorial con las CCAA para transferir 50,1 millones en ayudas para fertilizantes

El ministro de Agricultura, Luis Planas, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 20 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros de ha aprobado un Real Decreto-ley, que requiere su convalidación en un mes en la Diput - Fernando Sánchez - Europa Press

Respeta la gran tractorada convocada por agricultores y ganaderos en Madrid por la crisis del campo

MADRID/OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que mañana mantendrá una conferencia sectorial con los consejeros de las comunidades autónomas para transferir 50,1 millones de euros destinados a ayudas para fertilizantes, procedentes de la Reserva de Crisis de la Comisión Europea.

Esta partida constituye una ayuda suplementaria a los más de 600 millones de euros que, según ha recordado Planas en rueda de prensa, ya se han desembolsado en materia de apoyo a los fertilizantes. "Mañana mantendré con los consejeros de las CCAA una conferencia sectorial en la cual vamos a transferir 50,1 millones que he obtenido de la Unión Europea, de la Comisión Europea de la Reserva de Crisis*, ha explicado el ministro.

El titular del ramo ha calificado esta medida de "oportuna" y ha destacado que contribuirá a frenar los costes de los insumos, en beneficio de agricultores y ganaderos.

Por otro lado, el ministro ha mostrado su respeto al derecho de reunión y manifestación tras la convocatoria de agricultores y ganaderos de un gran tractorada en Madrid para el próximo 28 de octubre para denunciar la crisis que sufre el campo.

"Respeto el derecho de reunión y de manifestación por cauces pacíficos y con respeto a las personas y a los bienes", ha asegurado Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, respecto a la tractorada convocada por Asaja, COAG y Unión de Uniones, que finalizará frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante los graves problemas del sector agrario.

El titular del ramo ha reiterado que las "grandes preocupaciones" del sector son la negociación de la futura Política Agrícola Común (PAC), que tiene que estar dotada suficientemente para abordar los retos del sector y donde ha señalado que España "está unida en torno al tema" al contar con el apoyo tanto de las comunidades autónomas, como de las organizaciones y cooperativas agrarias.

"Tenemos grandes retos ante nosotros, pero evidentemente la propuesta de la Comisión Europea nos parece insatisfactoria en la medida en que no cubre muchas de estas necesidades", ha recalcado.

DECISIÓN "ESTRICTAMENTE PERSONAL" EL NO ENCABEZAR LA LISTA POR CÓRDOBA

Por último, ha explicado que el no encabezar en la lista del PSOE por Córdoba de cara a las elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre es una decisión "estrictamente personal" que "no tiene nada que ver con ningún otro factor".

"Soy una persona plenamente comprometida con la actividad del Gobierno y con el partido político al que pertenece. En este momento, me preocupa mucho todo lo que es esta negociación, porque nos jugamos el futuro de la política agrícola común y la política pesquera", ha explicado.