La Plataforma 'Ganader@ Viv@' anima al mundo rural a concentrarse el miércoles en Madrid contra la protección del lobo

Bajo el lema 'Y a los ganaderos, ¿quién los protege?', este colectivo defenderá la necesidad de mantener la gestión de este animal

La Plataforma en Defensa de la Gestión del Lobo 'Ganader@ Viv@' ha animado al mundo rural a acudir a la concentración convocada para este miércoles, 9 de junio, a las 12,00 horas, frente al Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico (Miteco) en Madrid, para mostrar su rechazo a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespe).

Según señala esta plataforma, la decisión de incluir al lobo en el listado de especies protegidas podría hacerse efectiva antes del 25 de septiembre si la ministra, Teresa Ribera, continúa adelante con su proyecto de Orden Ministerial.

Ante esta situación, la Plataforma en Defensa de la Gestión del Lobo ha animado a todas las personas comprometidas con el mundo rural y la sostenibilidad de la España vaciada a unirse a sus más de 30 asociaciones, en esta concentración que tendrá lugar este miércoles en la Plaza de San Juan de la Cruz.

Una concentración que se celebra bajo el lema 'Y a los ganaderos, ¿quién los protege?', que estará encabezada por la Plataforma en Defensa de la Gestión del Lobo, y en la que los asistentes reivindicarán la necesidad de "mantener la gestión del lobo como única herramienta eficaz para la supervivencia de la ganadería, siendo esta la principal sufridora de los ataques del lobo", según señalan.

En este sentido, desde 'Ganader@ Viv@' demandan que la determinación del Ministerio de Transición Ecológica de hacer público el proyecto de Orden Ministerial sin contar con la participación del sector ganadero "no es más que el reflejo del abandono al que nos están sometiendo", ha resaltado la ganadera y portavoz de la Plataforma, Merche Fernández, quien ha añadido que "si no dejan de atacarnos, entonces nos van a oír, porque no nos vamos a quedar callados".

"Nos vemos el 9 de junio", ha remarcado la portavoz de esta plataforma, que señala que la concentración se realizará conforme a la normativa de seguridad establecida frente a la Covid-19, garantizando el cumplimiento de la distancia de seguridad y otorgando a los participantes mascarillas y botes de gel hidroalcohólico de uso individual.

