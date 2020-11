Podemos critica las "estructuras arcaicas y elevada burocratización" que dificulta la actividad rural

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, ha preguntado este martes al Gobierno por los motivos por los que la Administración no está haciendo todo lo que está en su mano para facilitar que las personas más jóvenes puedan vivir y trabajar en el entorno rural

asturiano y ha criticado las "estructuras arcaicas y la alta burocratización" como de dos de las cuestiones que están dificultando esta implantación.

Rodríguez, tras escuchar las medidas expuestas por el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha lamentado que "esa retahíla de medidas son exactamente las mismas que anunció cuando tomó posesión de su cargo".

"Evidentemente no cabe más que apoyar esas medidas pero hay que decirle que no están siendo eficaces", ha dicho Rodríguez que ha indicado que es necesario analizar "donde estamos errando y fallando para que no logremos afianzar población joven en las zonas rurales".

"Tenemos 250.000 medidas y ayudas pero tenemos estructuras arcaicas a las que ustedes no son capaces de hacer frente", ha manifestado Nuria Rodríguez, que también ha denunciado la elevada burocratización.

Por su parte Alejandro Calvo ha manifestado que el objetivo prioritario de su área para el medio rural es favorecer el relevo generacional y para ello hacen falta servicios públicos de calidad y desarrollo de infraestructuras.