El Principado adjudica obras por 824.000 euros para modernizar la red de caminos rurales de Taramundi

Marcelino Marcos Líndez, a la izquierda - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, ha anunciado este jueves en Taramundi la adjudicación de tres actuaciones de mejora de caminos rurales que suman una inversión de 824.426 euros. Los proyectos permitirán reforzar la seguridad de los desplazamientos, mejorar el acceso a las fincas y facilitar la actividad de las explotaciones agrarias y forestales.

La primera actuación corresponde al acondicionamiento del camino que une Navallo y Turía. Las obras han sido adjudicadas a Excavaciones y Transportes Emilio por 528.649 euros y cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses. La intervención se desarrollará a lo largo de 4.722 metros y permitirá renovar el firme, mejorar el drenaje y reforzar la estabilidad de la vía, sin modificar el trazado ni la rasante.

Los trabajos incluyen la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de seis centímetros de espesor y la regularización de la anchura de la calzada hasta alcanzar los 4,25 metros en todo el recorrido. También se ejecutarán dos estructuras de sostenimiento en los puntos afectados por desprendimientos y una escollera destinada a estabilizar un talud con problemas de inestabilidad.

Además, se mejorará la evacuación de las aguas pluviales mediante la construcción de nuevos caños de drenaje, cunetas de hormigón y la limpieza y acondicionamiento de las infraestructuras existentes. La actuación contempla asimismo labores de desbroce y saneo de la plataforma, la instalación de barreras metálicas de seguridad en los tramos de mayor riesgo y la renovación de la señalización horizontal y vertical.

La segunda intervención consiste en la ejecución de la red de caminos de la concentración parcelaria de Silvallá. Las obras han sido adjudicadas a Excavaciones Quintela por 248.708 euros y disponen de un plazo de ejecución de ocho meses. Su objetivo es mejorar el acceso a las fincas de reemplazo resultantes del proceso de reorganización parcelaria y dotar a la zona de una red viaria adaptada a las necesidades actuales de las explotaciones agrarias y forestales.

El proyecto contempla la actuación sobre cuatro caminos que suman 9,1 kilómetros de longitud. De ellos, 6,9 kilómetros corresponden a trazados ya existentes que serán acondicionados, mientras que los 2,2 restantes serán de nueva construcción. Todos los viales dispondrán de una anchura de rodadura de cuatro metros, con soluciones técnicas adaptadas a la orografía y a las características de cada tramo.

Las obras incluirán movimientos de tierra, mejora de firmes, construcción de cunetas, drenajes y badenes, así como la ejecución de pavimentos de hormigón en las conexiones con carreteras locales. También se instalará nueva señalización vertical y se repondrán los servicios afectados por la actuación, entre ellos las conducciones de abastecimiento.

La actuación se enmarca en el proceso de concentración parcelaria privada de Silvallá, declarado de utilidad pública e interés social. El proyecto dispone además de un documento ambiental específico que evalúa sus posibles efectos sobre el entorno y establece las medidas preventivas y correctoras necesarias. La inversión cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que aporta el 60%.

En tercer lugar, se ha adjudicado, por cerca de 47.069 euros, la obra de mejora del acceso y acondicionamiento del firme en la localidad de Abraído, que tiene como objetivo mejorar las comunicaciones y facilitar los desplazamientos de los vecinos.