El Principado refuerza las medidas para favorecer la incorporación de las mujeres al sector agrario

Una ganadera en Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria prevé un incremento adicional de 5.000 euros a las mujeres en el marco del programa 'Incorpórate al agro', para facilitar el relevo generacional.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, además del aporte adicional para las mujeres, se incluye una puntuación específica en los criterios de selección. Esta medida se mantiene también para las nuevas incorporaciones de profesionales de entre 41 y 56 años.

El asesoramiento agrario incorpora igualmente una prioridad específica para agricultoras, mientras que los programas de formación en gestión, digitalización, innovación y sostenibilidad prestan especial atención a las mujeres y a las empresas de titularidad compartida.

Además, el programa de sucesión de explotaciones, promovido por el Banco de Tierras, ha recibido 13 solicitudes de mujeres en sus dos primeras convocatorias, con un incremento del 60% entre ambas, al pasar de cinco a ocho expedientes. Los criterios de selección priorizan los procesos de relevo en los que la explotación se cede a una mujer.

Las ayudas a la modernización también plantean criterios favorables para las mujeres y permiten financiar actuaciones como la robotización, la eficiencia energética, la digitalización, la mejora de instalaciones o la recuperación de explotaciones en desuso.

A través de las estrategias Leader, los once grupos de acción local apoyan proyectos de actividad agraria, agroindustria, diversificación y emprendimiento rural, con medidas que priorizan iniciativas promovidas por mujeres. En el ámbito de la pesca, el Principado ha colaborado en la creación de la nueva Asociación de Mujeres de la Pesca de Asturias (Marea) y ha incorporado por primera vez un criterio de dos puntos adicionales en el baremo para favorecer su acceso al marisqueo profesional del percebe.