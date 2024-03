Queipo (PP) pide al PSOE que apoye en el Congreso la iniciativa para que el lobo salga ya del Lespre

OVIEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha pedido este viernes al PSOE que "defienda a los ganaderos asturianos" y que se sume a la proposición de ley que los 'populares' han presentado en el Congreso de los Diputados para que el lobo salga ya del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

"Si se aprueba, y los socialistas sólo tienen que votar a favor, será un avance importantísimo y fundamental para el campo asturiano, porque el lobo no está en peligro de extinción, pero sus ataques sí están desangrando a la ganadería de la región", ha dicho Queipo en referencia a la iniciativa que su partido llevará al parlamento asturiano la próxima semana.

Por otra parte, Álvaro Queipo, que estuvo este viernes en Peñamellera Alta, se refirió al proyecto de ley de Reto Demográfico y a la insistencia del PSOE en decir que el PP está en el no. " Y no sé por qué, ya que la ley no se ha votado todavía. El PP vota que no cuando los proyectos son malos, y sí cuando son buenos, no por quién los presenta, y en ese momento estamos", ha explicado.

Ha argumentado que el PP no quiere ser coautor de una ley que, tal y como entró en la Junta, se queda "corta, es inocua y no tendría efectos a corto y medio plazo".

En este sentido, anunció que el PP presentará enmiendas para mejorar el proyecto, y añadió que en su ánimo está alcanzar un acuerdo, como en "todos los grandes asuntos que afectan al futuro de Asturias".