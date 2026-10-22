LonjaGijón cierra una campaña de bonito récord, con más de 2,36 millones de kilos subastados

Archivo - Campaña del bonito en LonjaGijón en 2026, en el puerto gijonés de El Musel. - TAREK HALABI ALONSO - Archivo

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña de bonito ha cerrado en LonjaGijón con la mejor cifra de su historia, con más de 2,36 millones de kilos subastados, según una nota de prensa de la Autoridad Portuaria de Gijón.

En concreto, desde sus instalaciones en El Musel, se han subastado este año 2.365.900 kilos de bonito, por un valor de 10.215.653,81 euros, un resultado que supone, según el Puerto de Gijón, un importante avance respecto a las últimas campañas y refuerza el papel de la lonja gijonesa en la comercialización de esta especie.

Las cifras son muy superiores a las de 2025, año en el que se comercializaron 1.490.000 kilos por un importe aproximado de 6,52 millones de euros. Esto implica que el volumen subastado en 2026 ha aumentado casi un 59 por ciento y el valor de las ventas un 57 por ciento.

Esta evolución también mejora los registros de 2024, cuando se alcanzaron 1.262.000 kilos y 5,7 millones de euros, y los de 2023, con 1.588.648 kilos subastados por un valor de 6,15 millones.

A lo largo de la campaña de este año, que se desarrolló entre el 11 de junio y el 15 de octubre, se registraron un total de 200 descargas, con una actividad "especialmente intensa" durante el mes de julio.

En ese periodo se subastaron aproximadamente 900.000 kilos, es decir, alrededor del 38 por ciento del total de la campaña, en unas fechas en las que los bancos de bonito se encontraban a unas dos horas de navegación del puerto gijonés.

Esta circunstancia coincidió con la llegada de importantes volúmenes de capturas y con dos de las jornadas de mayor actividad, en las que se registraron descargas cercanas a los 150.000 kilos cada una.

La primera descarga de la campaña correspondió al María Digna, de Bermeo, que llegó a la lonja gijonesa con 2.217 kilos de bonito, mientras que la última, el 15 de octubre, fue la del Kaximirona, procedente de Getaria, con 3.100 kilos.

Desde el Puerto de Gijón han destacado que los resultados de esta campaña sitúan a la lonja de El Musel como la que registra el mayor volumen de bonito subastado en Asturias, al concentrar el 58 por ciento del total comercializado en el Principado.

Además, los kilos descargados en sus instalaciones equivalen a cerca del 14 por ciento de la cuota de bonito que tiene asignada la flota para la campaña 2026. De esta cuota, se ha consumido el 63 por ciento y ha quedado sin consumir un 37 por ciento, aproximadamente unos 10 millones de kilos.