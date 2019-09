Unión de Uniones advierte de que el sector ganadero solo produce el 8% de los gases de efecto invernadero

Publicado 20/08/2019 15:19:23 CET

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos advierte de que, tras las conclusiones del informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) de la ONU, el sector ganadero solo produce el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, frente al 63% del transporte, energía e industria.

Para la organización es "hipócrita poner el acento sobre todo en 2.800 ganaderías intensivas españolas", que son las identificadas como fuentes puntuales de gases invernadero, según el registro estatal, "y no en los 6 millones de aparatos de aire acondicionado que funcionan en España".

Desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), indican que decir que las vacas son responsables del cambio climático, "resulta muy llamativo para los medios de comunicación, pero la realidad es otra muy distinta, aunque los comunicadores han hecho cambiar la percepción de la sociedad, culpando a la ganadería, lo cual no es cierto y además es injusto".

"Claramente, esto debe reducirse y entendemos que todo el sector alimentario debe avanzar hacia formas de producir más sostenibles si queremos hacer frente a retos tan importantes como el cambio climático", afirman desde Anice en declaraciones a Europa Press.

Unión de Uniones recuerda que en las 360.000 explotaciones ganaderas en España el modelo extensivo sigue conservando un importante peso, que cumple una misión "insustituible en la ordenación y conservación del territorio y en la prevención de incendios forestales mediante un adecuado manejo".

Para Unión de Uniones, las soluciones al cambio climático no van a venir desde postulados poco realistas, ya que para ellos "merece poco la pena perder el tiempo en pensar que millones de personas vayan a cambiar radicalmente sus hábitos alimenticios y renunciar a la carne que entra en la dieta natural humana o sustituirla por piensos o carne sintética".

Por el contrario, la organización opina que la contribución del sector agrario a la lucha del cambio climático se basará en seguir proporcionando a la población de manera sostenible "lo que la población necesita y pide", es decir, "una alimentación sana, variada y natural en un modelo productivo sostenible".

Por último, Unión de Uniones afirma que la solución del cambio climático no es "la no agricultura y la no ganadería", sino "incidir prioritariamente en los sectores en donde se encuentran las principales fuentes de emisión y, también por supuesto, y en la medida proporcional que corresponda en hacer una agricultura y ganadería mejores y más sostenibles".