Unión de Uniones alerta de la situación "crítica" del vacuno de leche con alza de costes y precios bajos

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Advierte de que en junio entregaron leche 8.513 ganaderos de vacuno, casi un 6% menos que el año pasado

MADRID/OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciado la "situación crítica" en la que se encuentra a nivel nacional el vacuno de leche ante un contexto económico que vuelve a amenazar la continuidad de muchas ganaderías, marcado por el incremento continuo de los costes y unos precios cada vez más bajos percibidos por la leche.

En concreto, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura de declaraciones obligatorias correspondientes a junio, el precio medio estatal se situó en 0,469 euros/litro, continuando con la tendencia descendente que arrastra desde diciembre de 2025. Así, el precio ha disminuido todos los meses, hasta acumular una caída de en torno al 14% en junio.

En el análisis regional, los desplomes más acusados respecto a mayo se registran en País Vasco, que pasa de 0,555 a 0,510 euros/litro, con una caída del 8,1%; Navarra, de 0,510 a 0,482 euros/litro (-5,5%); La Rioja, de 0,526 a 0,499 euros/litro (-5,1%); Comunidad Valenciana, de 0,540 a 0,515 euros/litro (-4,6%); y Madrid, de 0,488 a 0,469 euros/litro (-3,9%).

También descienden Aragón y Cantabria (-2,2%), Cataluña (-1,9%), Castilla-La Mancha (-1,7%), Galicia (-1,3%), Baleares y Castilla y León (-1,3%), Extremadura (-1,1%) y Asturias (-1%).

La organización agraria recuerda que a esta tendencia descendente en el precio de la leche se suma también la caída en el precio de la carne de vacuno y de los terneros frisones, con cotizaciones en torno a un 15% por debajo de las registradas a comienzos de año, lo que provoca que el conjunto de ingresos de las granjas se vea mermado de forma muy significativa.

Además, esta reducción de ingresos se agrava al tener en cuenta el escenario alcista de los costes: el gasóleo se encuentra a precios un 40% superiores a los registrados en enero, los forrajes y la paja cotizan en determinados territorios hasta un 35% por encima de enero y la tendencia de los piensos también se encuentra al alza, ahogando la rentabilidad de las ganaderías de leche.

Mientras el precio pagado al ganadero por la leche no ha dejado de bajar, el precio en el lineal se ha mantenido prácticamente estable durante estos seis meses, cuando incluso tendría que haber aumentado para poder repercutir el incremento de los costes.

"Volvemos a ver cómo industria y distribución impiden un correcto funcionamiento de la cadena de valor y de la formación de precios en la leche. El sector productor lleva seis meses perdiendo rentabilidad y dudamos mucho de que los eslabones siguientes vayan a entrar también en números rojos. Después dirán que industria y distribución quieren dar estabilidad al sector, pero de nuevo es el ganadero quien absorbe este incremento de costes sin poder repercutirlo al eslabón superior", ha denunciado el responsable de vacuno de leche de Unión de Uniones, David Alonso.

De esta forma, en junio entregaron leche 8.513 ganaderos de vacuno, casi un 6% menos que el año pasado, con lo que la organización alerta que continúa la "sangría de granjas de leche" que lleva años sin mostrar una mejoría y recuerda que cada granja que cierra supone la desaparición de un negocio en el medio rural y, con ella, de todo el tejido económico que genera a su alrededor.