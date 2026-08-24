URA afirma haber "arrancado" el compromiso de autorizar batidas concretas de lobo en alta montaña antes de 2027

OVIEDO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha emitido este lunes una nota de prensa en la que afirma haber "arrancado" a la Consejería de Medio Rural del Gobierno asturianso el compromiso de autorizar batidas concretas de lobo antes de finalizar el año en aquellas zonas de montaña donde los métodos de extracción empleados hasta ahora han mostrado una efectividad baja o nula, según ha informado la organización tras la reunión de la Mesa del Lobo celebrada en Oviedo.

La organización ha puesto sobre la mesa los propios datos facilitados por la Consejería de Medio Rural, que evidencian que "únicamente se han realizado extracciones en 12 grupos de lobos, mientras que otros 38 grupos han quedado sin ninguna extracción, concentrándose buena parte de estos últimos en zonas de alta montaña".

URA ha señalado que estos datos demuestran que "los métodos de extracción inicialmente planteados por la Administración no están siendo eficaces en determinadas áreas, especialmente en aquellas de orografía más complicada y con una elevada presencia de lobo".

El director general de Planificación Agraria habría asegurado durante la reunión que antes de finalizar el año se autorizarán batidas concretas en aquellas zonas de montaña en las que la efectividad de las extracciones haya sido baja o nula.

Desde URA han valorado ese compromiso, aunque han advertido que estarán "muy vigilantes para que se cumpla", ya que consideran "imprescindible que el Plan de Gestión del Lobo tenga una aplicación efectiva en todo el territorio".

La organización ha puesto como ejemplo la montaña de Covadonga, donde durante el anterior periodo de gestión no fue abatido ni un solo lobo, pese a tratarse de una zona con presencia constatada de la especie y con actividad ganadera. URA ha insistido en que "no podemos permitir que el Plan de Gestión del Lobo vuelva a quedarse en el papel mientras determinadas zonas de Asturias continúan soportando una elevada presencia de lobos sin que se consiga ninguna extracción".

URA ha concluido que la clave estará en que las batidas concretas se autoricen y ejecuten realmente antes de que finalice el año, ya que "los datos los ha facilitado la propia Consejería y son claros: si en 38 grupos no se ha conseguido ninguna extracción, es evidente que algo no está funcionando". La organización ha anunciado que continuará haciendo seguimiento del cumplimiento de este compromiso y reclamará que las actuaciones de control se adapten a la realidad de cada territorio.