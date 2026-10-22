USAGA anima a los ganaderos asturianos a acudir a la tractorada del 28 de octubre en Madrid

Manifestantes durante una concentración de tractores procedentes de distintos puntos de Catalunya ante la Delegación del Gobierno y declaraciones, a 14 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La movilización, convocada por Unió de Pagesos co - David Zorrakino - Europa Press

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

USAGA, organización integrada en Unión de Uniones a nivel estatal, ha animado a los productores asturianos a participar el próximo 28 de octubre en la manifestación y tractorada convocada en Madrid para reclamar soluciones para el campo bajo el lema 'Dar de comer debe dar para vivir'.

La organización agraria ha situado entre sus principales reivindicaciones el incremento de los costes de producción y reclama la creación de un gasóleo profesional con fiscalidad reducida y bonificación directa en el surtidor.

Según USAGA, el impacto del conflicto en Oriente Medio se suma a las subidas acumuladas en los últimos años como consecuencia de la guerra de Ucrania y de distintas circunstancias geopolíticas.

USAGA ha defendido que la agricultura y la ganadería son sectores esenciales y ha reclamado que reciban ese reconocimiento también desde las administraciones y las políticas públicas.

En el caso de Asturias, la organización ha denunciado la situación de los ganaderos ante los ataques de lobo y ha criticado a la Consejería por, a su juicio, no identificar adecuadamente los daños, no indemnizarlos de forma justa y mantener un plan de gestión que "a todas luces no está funcionando".

Otra de las reivindicaciones se centra en el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. USAGA considera que la falta de rentabilidad de las explotaciones se ve agravada por el desequilibrio existente en la cadena de valor, con situaciones de dominio de la industria y la distribución, mientras el consumidor llega a pagar "casi cuatro veces más" de lo que percibe el productor.