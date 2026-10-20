Las 2.000 entradas adicionales para el concierto de Patti Smith de este miércoles se agotan en nueve minutos

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nueve minutos han tardado en agotarse las 2.000 nuevas entradas para el concierto de Patti Smith de este miércoles en Gijón, que la Fundación Princesa de Asturias puso a las 10.00 de la mañana de este martes a disposición del público. Según fuentes de la Fundación, 7.500 personas llegaron a estar conectadas a la vez para conseguir una de esas entradas.

Se trataba de 2.000 entradas adicionales que ha sido posible poner a disposición del público debido al cambio de ubicación del concierto. Y es que la cita, enmarcada en la Semana de los Premios Princesa de Asturias 2026, ha cambiado su ubicación del exterior de la Fábrica de Armas de Oviedo al Palacio de los Deportes de la Guía 'Presidente Adolfo Suárez', en Gijón, debido a las previsiones meteorológicas desfavorables previstas para la jornada.

Según ha informado la Fundación Princesa a través de una nota de prensa, la actuación titulada '50 años después', tendrá lugar el mismo 21 de octubre a las 20.30 horas, adelantando media hora su inicio respecto a la convocatoria original.