Absuelto el ex jefe de prensa del Ayuntamiento de Oviedo y los otros tres acusados de prevaricación

Publicado 11/04/2019 13:44:04 CET

OVIEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado sentencia absolutoria de los cuatro acusados de los delitos continuados de prevaricación y falsedad documental, relacionado con la contratación de dos periodistas para el servicio de Prensa del Ayuntamiento de Oviedo.

Uno de los acusados es el que fuera Jefe de Prensa del Ayuntamiento de Oviedo con el Gobierno del PP, Rodolfo Sánchez, que se enfrentaba a cinco años de prisión. El resto de acusados eran el funcionario Jefe de Modernización, Juan Ignacio Huerta, que también se enfrentaba a cinco años de prisión; y los empresarios Maximino Fernández y Marco Antonio Prieto, que se enfrentaban a tres años de cárcel.

La sentencia, que no es firme y tiene recurso de casación ante el Tribunal Supremo, considera que "el Jefe de Prensa no contrató de forma directa ni indirecta a dos periodistas, como se dice en el primer párrafo del escrito de calificación de la Fiscalía".

Considera además, entre otras cuestiones, que el objeto del proceso "trataría de alteraciones documentales y de la contratación supuestamente ilegal, responda o no a unas modificaciones del contrato que no se ha acreditado que obedeciera a conductas dolosas, pues existió un informe que dio origen a la variación del contrato", por lo que no cabría atribuir prevaricación o falsedad, pues "los errores de coordinación, no constituyen responsabilidad".