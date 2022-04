El Acuario acoge la exposición 'Océanos opulentos: Ilustraciones Científicas Extraordinarias'

GIJÓN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Bioparc Acuario de Gijón ha inaugurado este viernes la exposición 'Océanos opulentos: Ilustraciones Científicas Extraordinarias', que se exhibe por primera vez en España y que podrá verse hasta el próximo 4 de diciembre.

Según una nota de prensa del Acuario, la exposición está organizada por el Museo Americano de Historia Natural (amnh.org) y se incluye, sin coste extra, en el precio de la entrada del Acuario.

La muestra recoge ilustraciones científicas que retratan la diversidad de la vida marina, desde coloridos moluscos hasta peces de aguas profundas y un robusto delfín.

En concreto, cuenta con 46 exquisitas reproducciones de gran formato de 33 obras científicas bellamente ilustradas de la colección de libros raros de la Biblioteca del American Museum of Natural History.

"Para nosotros es un lujo poder traer una exposición al Bioparc Acuario de Gijón y es una forma más de mostrar nuestro compromiso con la divulgación gracias a la colaboración con una institución de primer orden mundial como el Museo Americano de Historia Natural y el apoyo de la Fundación Bioparc", ha destacado el director del Acuario, Alejandro Beneit.

Esta exposición se inspiró en el libro Opulent Oceans: Extraordinary Rare Book Selections del American Museum of Natural History, y está comisionada por la autora, Melanie L.J. Stiassny, Investigadora de Axelrod, en el Departamento de Ictiología del American Museum of Natural History, en colaboración con Tom Baione, Harold Boeschenstein Director de la Biblioteca de Investigación del American Museum of Natural History.

"Realmente todavía estamos en medio de la gran era del descubrimiento de los océanos y, como investigadora activa en el campo, me ha parecido verdaderamente inspirador profundizar en el pasado de esa disciplina", ha afirmado Melanie L.J. Stiassny.

"Esta exposición repasa las vidas y las contribuciones de algunos de los que ayudaron a sentar las bases de las ciencias oceánicas y abrieron valientemente el camino en este continuo viaje de descubrimiento", ha añadido.

Además de mostrar cautivadoras imágenes creadas en pro del conocimiento científico, Océanos Opulentos también aborda el trabajo de investigadores pioneros como Charles Darwin, quien pasó ocho años estudiando percebes en el laboratorio de su casa, trabajo que estableció sus credenciales como experto taxonómico; el zoólogo Carl Chun, cuya expedición alemana de aguas profundas de 1898-1899 descubrió miles de nuevas especies, algunas de profundidades superiores a 13.000 pies; y el influyente ictiólogo estadounidense David Starr Jordan y su expedición de 1902 a Samoa Americana para evaluar los recursos marinos del país.

Entre otras cosas, se podrá ver un grabado en madera de un delfín basado en la observación en vida real, del explorador, médico y naturalista francés Pierre Belon; una imagen de percebes de bellota (Megabalanus tintinnabulum) del tratado de cuatro volúmenes del naturalista Charles Darwin; ilustraciones de intrincados organismos marinos unicelulares conocidos como radiolarios por el biólogo alemán; un colorido cangrejo de las Bahamas ilustrado por el naturalista inglés Mark Catesby; o una imagen del marrajo dientuso, una de las 214 especies de tiburones y rayas ilustradas en Systematische Beschreibung der Plagiostomen.