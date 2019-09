El acusado de intentar matar a una mujer en Gijón acepta 5 años de internamiento psiquiátrico

Publicado 26/09/2019 12:03:44 CET

GIJÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de intentar matar a una mujer en Gijón, a la que agarró fuertemente por el cuello, ha aceptado este jueves cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico del Principado, de los que uno ya lo pasó en prisión.

"No me acuerdo", ha apuntado el procesado acerca de los hechos, de los que ha dicho no acordarse de "nada". Así lo ha hecho tras llegar a un acuerdo con Fiscalía previo al juicio que se ha celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias.

Asimismo, de los cuatro años que pasará en el centro psiquiátrico, los dos primeros no podrá salir y los otros dos podrá hacerlo puntualmente y siempre acompañado.

Además de la pena de internamiento, el procesado deberá abonar en concepto de indemnización a la víctima la cantidad de 5.000 euros y de 69,87 al Sespa, mientras que se limitan las costas judiciales a un máximo de 1.500 euros.

La Fiscalía, que ha cambiado la condena de delito de asesinato en grado de tentativa por intento de homicidio, ha incidido en que él acusado actuó "por impulso" y no recuerda nada.

La víctima, por su parte, que ha testificado protegida por un biombo, ha asegurado que no conocía con anterioridad al procesado. Asimismo, tanto los médicos forenses como el ciclista que auxilió a la mujer, se han ratificado sus declaraciones ante el juzgado.

De acuerdo al relato remitido por el Ministerio Fiscal, sobre las 21.30 horas del 7 de diciembre de 2018, cuando la víctima caminaba completamente desprevenida por el pasadizo que comunica el paseo del Muro con el Parque de Isabel la Católica, en Gijón, fue abordada por la espalda supuestamente por el procesado.

Este, sin mediar palabra y con intención de acabar con su vida, le rodeó el cuello con un brazo, apretando tan fuertemente que la mujer estuvo a punto de perder la respiración y cayó al suelo, colocándose el procesado encima de ella e insistiendo en la presión.

Cuando la mujer estaba a punto de desfallecer, sin poder ni siquiera pedir auxilio por la falta de aire, pasó por el lugar un ciclista que, al percatarse de lo que estaba sucediendo, se lanzó sobre el procesado y consiguió que soltase a su víctima.

Esta sufrió lesiones consistentes en contusión cervical y contusión con erosión en el codo derecho, de las que curó en 12 días, según el informe fiscal.

El procesado, que sufre de esquizofrenia residual y no consta que haya sido declarado incapaz, tiene reconocida una minusvalía del 67 por ciento por esquizofrenia paranoide desde 1996, enfermedad para la que tiene prescrita una medicación que no toma desde hace unos tres años, habiendo dejado de asistir a las citas médicas en junio de 2016.

Por este motivo, el acusado, en el momento de los hechos, tenía completamente anuladas sus facultades intelectivas y volitivas, según la Fiscalía.

Para el Ministerio Público, los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa del artículo 139.1ª, 16 y 62 del Código Penal, aunque concurre la circunstancia eximente de alteración psíquica.

Es por ello que solicitaba inicialmente que se proceda a la libre absolución del procesado y su internamiento para tratamiento médico, en un establecimiento adecuado a su alteración psíquica, por tiempo no superior a 15 años.