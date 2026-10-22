La Agenda 2030 destina 2,6 millones a 24 proyectos municipales contra la emergencia climática

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Agenda 2030 ha resuelto la convocatoria de ayudas para proyectos de transformación sostenible frente a la emergencia climática, que destina 2,6 millones a 24 iniciativas de ayuntamientos. La resolución definitiva se publicará, previsiblemente este jueves, en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).

El director general, Juan Ponte, ha destacado el carácter práctico de estas ayudas, orientadas a impulsar inversiones que permanezcan en el territorio y mejoren los servicios y las condiciones de vida de la población.

"Son inversiones reales, son inversiones permanentes, que se mantienen en los municipios y que generan beneficios duraderos para toda la ciudadanía", ha señalado.

La financiación se distribuye en dos anualidades. Así hay un montante de 1,3 millones para este año y la misma cantidad para 2027.

Los proyectos abarcan actuaciones como la constitución de comunidades energéticas, el impulso de energías renovables, la rehabilitación de edificios públicos, movilidad sostenible, mejora de la accesibilidad universal, creación de centros de resiliencia y refugios climáticos, renaturalización de espacios y mejora de equipamientos municipales.

Entre las actuaciones subvencionadas, Ponte ha destacado tres ejemplos que ilustran la diversidad de los proyectos y sus efectos sobre la vida municipal.

Así, en Las Regueras, la ayuda permitirá renovar la cubierta y mejorar la accesibilidad de la Casa Municipal de Cultura, mediante la rehabilitación del equipamiento y la eliminación de barreras arquitectónicas.

Por su parte, en Tapia de Casariego, se rehabilitará un inmueble municipal para destinarlo a alimentación sostenible y emprendimiento local. El proyecto contempla la puesta en marcha de una cocina profesional y un obrador compartido para apoyar el producto local, favorecer las políticas de kilómetro cero e impulsar la economía circular.

Además, Peñamellera Alta desarrollará una estrategia municipal de descarbonización de los servicios públicos que incluye instalaciones fotovoltaicas, vehículos eléctricos municipales, puntos de recarga y alumbrado LED.

Los 24 proyectos beneficiarios se desarrollarán en municipios gobernados por distintas fuerzas políticas. Ponte ha destacado que, entre ellos, hay ayuntamientos del Partido Popular, Foro Asturias, Izquierda Unida, Partido Socialista y agrupaciones independientes.

A su juicio, esta distribución demuestra la voluntad de colaboración institucional del Gobierno del Principado: "Creemos que esto demuestra pluralidad por nuestra parte, que demuestra colaboración interadministrativa y que esta unión nos hace mucho más fuertes".