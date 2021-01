Los agentes intervienen en una decena de celebraciones en domicilios particulares

OVIEDO/AVILÉS, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Avilés intervino la pasada noche en 10 celebraciones en domicilios particulares, por ruido, localizadas en El Pozón, Villalegre, La Luz, Puerta de la Villa, Versalles, La Carriona, Polígono de La Magdalena, El Alfaraz y El Carbayedo.

Según informó el Ayuntamiento de Avilés en ninguna de ellas fue necesario adoptar medidas excepcionales ya que todas fueron resuelta con presencia de agentes policiales y apercibimientos sin que se produjera reiteración en ninguna de ellas.

Además a las 4.36 horas en la calle Margarita Nelken, la Policía Local intervino en el incendio de un contenedor de recogida de basura que se solventó con la intervención de agentes policiales que por medio de un extintor extinguieron las llamas.

Dentro del control de medidas sanitarias frente al Covid 19, durante los tres turnos de trabajo de ayer jueves, fueron identificadas 74 personas, siendo propuestas para sanción 15 de ellas por no hacer uso de la mascarilla; otras 15 por no respetar el toque de queda; dos por desobediencia a agentes de la autoridad; dos a establecimientos por no respetar la colocación de mesas.