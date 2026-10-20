Alberto II de Mónaco recibirá el premio 'Salvando los Océanos' del Wild Oceans FilmFest de Gijón

Archivo - El príncipe Alberto II de Mónaco. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GIJÓN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El príncipe Alberto II de Mónaco recibirá el premio honorífico 'Salvando los Océanos' del Wild Oceans FilmFest (WOFF) en reconocimiento a su compromiso con la conservación de los océanos, la biodiversidad y la protección del medio ambiente. Carol Portabella, presidenta de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco en España, recogerá el galardón en su nombre durante la gala del próximo 6 de noviembre en Bioparc Acuario de Gijón.

El festival internacional de cine marino, promovido por Fundación Bioparc, celebrará su quinta edición del 2 al 7 de noviembre, según ha informado la organización en una nota de prensa.

Con este reconocimiento, el certamen distingue la trayectoria del príncipe monegasco en la defensa del medio marino, una prioridad de su agenda desde su acceso al trono en 2005. La organización ha destacado su participación en expediciones científicas al Ártico, en 2006, y a la Antártida, en 2009, para conocer sobre el terreno los efectos del cambio climático.

También ha subrayado su labor al frente del Instituto Oceanográfico de Mónaco y su defensa en foros internacionales del objetivo de proteger al menos el 30% de los océanos para 2030. Naciones Unidas reconoció su liderazgo ambiental con el premio Campeón de la Tierra en 2008.

Entre sus iniciativas figura la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, creada en 2006, que, según los datos facilitados por el festival, ha apoyado más de 830 proyectos relacionados con el cambio climático, la biodiversidad y el agua, con especial atención a los ecosistemas marinos.

La concesión del premio coincide con el vigésimo aniversario de la fundación y de Bioparc Acuario de Gijón. Ambas instituciones han estrechado sus vínculos este año mediante un acuerdo de colaboración impulsado junto al Ayuntamiento de Gijón para favorecer la cooperación en conservación y divulgación ambiental.

La colaboración tendrá también reflejo en la exposición internacional "Environmental Photography Award 2026", que podrá visitarse del 2 de noviembre al 8 de enero en la explanada de acceso al acuario. La muestra será de acceso libre, al margen de las proyecciones y actividades del festival.

Las fotografías se distribuirán en trece estructuras de tres caras y abordarán tanto la diversidad del mundo natural como las amenazas que afronta, con imágenes sobre océanos, bosques, regiones polares y la relación entre el ser humano y la naturaleza.

El premio 'Salvando los Océanos', creado en 2022, ha distinguido anteriormente a Enric Sala y al proyecto Pristine Seas de National Geographic, a Oceana, al biólogo y explorador marino Manu San Félix y al oceanógrafo Javier Cristobo.