El alcalde aconseja a Somos preguntar antes de opinar sobre las negociaciones de La Vega

El alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, ha aconsejado este domingo a sus socios de Gobierno de Somos que le pregunten a él directamente acerca del estado de las negociaciones con Defensa sobre los terrenos de la fábrica de armas de La Vega. Si no, pueden caer en construir opiniones "sobre algo que no es correcto", ha dicho, en referencia a la situación de la fábrica de armas de La Coruña.

Este sábado la vicealcaldesa, Ana Taboada (Somos) criticó al alcalde por su "visión partidista", asegurando que esta postura mantenía "bloqueada" la negociación sobre La Vega cuando en La Coruña "Defensa va a rescatar la concesión actual de la Fábrica de Armas, que está en una situación ruinosa, y que existe un proyecto en el que están implicados la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de A Coruña y la Universidad para optar a esa concesión".

Frente a estas declaraciones, el alcalde ha explicado a los medios este domingo que en La Coruña "no existe ningún acuerdo con Defensa". Lo que hay, ha explicado, es un concurso para que empresas industriales se instalen en los espacios de la fábrica como arrendatarios. "En Oviedo estamos en otra dinámica, Defensa estaría encantadísimo de que hiciésemos aquí lo mismo, pero es diferente", ha señalado, para recordar que el Ayuntamiento lo que reclama es la titularidad del suelo para poder dotarlo de diferentes usos.

Entre los usos, ha recordado, se encuentran un proyecto tecnológico, multidisciplinar, en torno a equipamientos de ámbito metropolitano y también del ámbito de Oviedo. Se baraja también instalar un Museo de la ciudad, un centro del Prerrománico, un archivo municipal con biblioteca, un espacio ferial, espacios industriales o un espacio de creación cultural.

Con este proyecto entre manos, el primer edil ovetense considera que lo que deben hacer los socios de Gobierno es "trabajar de forma colaborativa y no poner obstáculos a un proyecto que es fundamental para Oviedo". "En este caso, como alcalde, mi único partido es Oviedo, lo tengo muy claro", ha manifestado.

"Tenemos trabajo para unos años y lo importante es no perder la perspectiva", ha señalado, para después emplazar a sus socios de gobierno a "no precipitarse". "Que la ansiedad mediática no nos domine, que es mala compañera", ha dicho. "Lo que procede es afrontar estos asuntos con rigor y mucha seriedad, y debemos huir de ese tipo de actitudes porque generan obstáculos, y hacen tener que dedicar tiempo a justificar ocurrencias que no vienen al caso", ha aseverado.

En la hoja de ruta de la negociación con Defensa está pendiente de fijar una reunión entre ambas instituciones, algo que López ha justificado argumentando que el Ministerio tiene entre manos "asuntos de gran envergadura", con lo que la agenda "a veces es difícil de ajustar". En cualquier caso, ha asegurado que la reunión "se va a producir con tiempo suficiente y no va a suponer ningún retraso en el proyecto".

Para llevar a cabo este proyecto, el alcalde ha explicado que el primer paso tiene que ser la firma de un protocolo, de un acuerdo de intenciones con Defensa donde cada parte, Ayuntamiento y Ministerio, definan las responsabilidades de cada uno. Una vez firmado el protocolo, ha dicho, podrán comenzar con la ejecución de "otros objetivos".