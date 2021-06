El Alcalde dice que cambiar responsables de área es "normal y recomendable" si contribuye a mejorar

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García 'Cepi', se ha referido este sábado, a preguntas de los periodistas, a los últimos cambios realizados en el equipo de Gobierno. Estas modificaciones, ha dicho, lejos de generar polémica es "lo normal y lo recomendable" si contribuye a mejorar la gestión.

Ángel García ha decidido que Ana Nosti, que antes llevaba el área de Festejos, pase a ocuparse de Políticas sociales y atención a las personas e infancia. Por su parte, Festejos, Ferias, mercados y venta ambulante pasa a ser competencia de Natividad Álvarez, que antes se ocupaba de las materias que ahora tiene Nosti.

Según el primer edil estos cambios responden a su obligación de ir "perfeccionando" su equipo. Preguntado por las críticas de Ciudadanos a la decisión de Ángel García, el Alcalde ha dicho que el partido naranja "no aporta nada" y les ha invitado a que no "busquen hueco" porque tiene claro que no va a contar con ellos.