El Alcalde de Grado estudiará acciones legales contra González (Cs) si no denuncia o pide perdón en 48 horas

OVIEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Grado, José Luis Trabanco, ha exigido este viernes al edil de Ciudadanos, José Ramón Gonzalez, que presente pruebas de sus acusaciones sobre la participación de miembros del equipo de Gobierno en fiestas ilegales o que se retracte y pida perdón.

"Le damos 48 horas para que ponga la correspondiente denuncia, por higiene democrática, y, de lo contrario, de no ponerla, debe retractarse y pedir perdón públicamente. Si no denuncia, ni tampoco pide disculpas públicas a los ocho concejales que formamos el equipo de Gobierno, estudiaremos iniciar las acciones que estimemos oportunas contra el concejal de Ciudadanos", ha dicho.

Trabanco ha ofrecido una rueda de prensa un día después de que González pidiese públicamente a las fuerzas de seguridad y orden público que investigasen si altos cargos municipales de Grado participaron en un fiesta ilegal de Nochevieja.

El regidor ha anunciado que, de demostrarse tales acusaciones, también será contundente. "Si el concejal de Ciudadanos me aporta pruebas de lo que has dicho cesaré automáticamente al concejal correspondiente. He hablado con todos los concejales de IU: me han asegurado que que ninguno ha estado en ninguna fiesta ilegal", ha señalado Trabanco.

El alcalde moscón, muy molesto, ha reprochado este tipo de "insidias" y ha insistido en que no se puede dar datos de este tipo "a la ligera" sin dar nombres y apellidos.

"Llevo meses, meses, sin ir a comer con mi madre, cosa que hacía todos los días; no he ido ni a cenar el día de Nochebuena con ella, aunque podía haberlo hecho porque no incumpliría ninguna normativa al ser menos de cuatro y dos unidades familiares, y no lo he hecho por responsabilidad, por lo que me siento muy ofendido ante estas afirmaciones de tirar la piedra y esconder la mano", ha dicho el primer edil.

Así, ha exigido al concejal de Ciudadanos que ponga la denuncia correspondiente ante la Guardia Civil o Delegación de Gobierno. "Lo contrario, estaría ocultando pruebas ante un tema tan grave como el que denuncia", ha dicho Trabanco, que aprecia "mala fe" en la forma de proceder del concejal de Ciudadanos.