La alcaldesa de Avilés está convencida de "seguir superando obstáculos" para mantener la actividad

Publicado 26/04/2019 14:52:54 CET

AVILÉS, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, ha señalado este viernes que está convencida de "seguir superando obstáculos" para mantener la actividad en la planta avilesina de Alcoa a partir del 30 de junio. "Sabíamos que iba a ser una carrera de obstáculos, pero la no aprobación del estatuto electrointensivo es otro más, pero no definitivo", ha resaltado.

La regidora avilesina ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación después de que se anunciase que el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez no vaya a aprobar este viernes el estatuto electrointensivo antes de terminar la legislatura.

"Sabíamos que ésta iba a ser una carrera llena de obstáculos. Y uno de los obstáculos para el Estatuto era, sin duda, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como ha demostrado con su informe, donde no comprende las necesidades de la industria ni la reducción de su competitividad por el coste energético", ha señalado la Alcaldesa.

Ante esta nueva situación, Monteserín ha exigido dos cosas. "Los gobiernos de Asturias y España deben tutelar bien el proceso de industrialización de Alcoa y el proceso de venta, y en segundo lugar, mi máxima exigencia al Gobierno que salga de las urnas, es que desde el lunes vamos a exigir el Estatuto de manera beligerante y contundente, porque lo necesitamos para Alcoa y para el resto de las industrias".

Por último, la alcaldesa entiende la postura del gobierno estatal ante la falta de seguridad jurídica para sacar adelante el estatuto. "Aunque el informe de la Comisión no sea vinculante, es bastante necesario para otorgar esa cobertura jurídica. No quiero un Estatuto que dentro de nueve meses esté denunciado y no sirva para nada. Quiero que tenga seguridad jurídica porque no podemos estar sujetos a vaivenes. Estamos en una guerra muy compleja y hay que ir batalla a batalla. Hemos perdido la posibilidad de tener hoy ese instrumento, pero no es una pérdida definitiva".