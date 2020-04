La alcaldesa de Avilés exige al Grupo Riesgo que mantenga la actividad y el empleo en Alú Ibérica

AVILÉS, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha señalado este jueves sobre la venta "encubierta" de la antigua Alcoa de Parter Group al Grupo Riesgo, que "exigimos al nuevo grupo que tengan un proyecto industrial, que lo lleven a término como está establecido y que mantengan, por supuesto, el empleo y las condiciones laborales".

La regidora avilesina ha realizado estas declaraciones a través de una nota de prensa enviada por el Ayuntamiento de Avilés en nota de prensa tras conocer a través de la prensa la venta encubierta de Parter Group de sus acciones a otro grupo después de que hace nueve meses se hicieran cargo de la gestión de la antigua Alcoa.

"No sé si hay que hacer un estrecho seguimiento de la Comisión de Seguimiento, valga la redundancia, que se creó con el acuerdo, pero lo que sí está claro es que, después de esta sorpresa, hay que estar muy encima de este grupo para que las condiciones de venta se lleven a término como estaban definidas", ha señalado Monteserín.

La alcaldesa avilesina no se esperaba este desenlace. "Este tipo de sorpresas no son para nada agradables, aunque nos lo quieran vestir de un color más o menos agradable, en el sentido de que aparece como un socio industrial que aporta conocimientos industriales. Lo que sí que es cierto es que esto no se puede hacer con este oscurantismo y en estas circunstancias".

"Aquí hay un acuerdo, que se estableció en la venta, con unos compromisos, y esos compromisos no tienen por qué alterarse en esta nueva situación. Eso es lo que hay que exigir, que el proyecto industrial siga adelante, y creo que el mercado de aluminio sigue teniendo interés, al margen de la crisis que pueda derivarse del COVID-19", ha finalizado Monteserín.