Álvarez-Cascos califica la propuesta de Ciudadanos en Asturias como "una segunda marca" del PSOE

Publicado 31/03/2019 14:29:08 CET

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, ha advertido de la "operación socialista" para presentarse con "una segunda marca" en Asturias, en referencia al candidato de Ciudadanos Juan Vázquez, que se ha definido como socialdemócrata.

Así lo ha indicado Cascos este domingo en Oviedo durante la convención de Candidatos Municipales de Foro, donde el vicepresidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, ha presentado la ponencia 'El camino para ganar las elecciones en Asturias'.

En ese sentido, el ex ministro y ex presidente del Principado ha propuesto que su partido tiene que "invitar a nuestros compatriotas a restaurar "la cordura" en la política nacional y la asturiana porque, parafraseando a Obama, "la mayor amenaza para la democracia es la apatía, es la indiferencia".

Del mismo modo, ha destacado la habilidad del PSOE "para los engaños atractivos; para esconder su programa oculto; para dividir el voto de los adversarios; y para conseguir aliados de conveniencia".

Álvarez-Cascos también ha indicado, con el Programa del PSOE en la mano, que "Pedro Sánchez promete volver el Estado de las Autonomías y no incluye ni una sola referencia a la 'España, nación de naciones'; al diálogo con la Generalidad, con relatores o sin ellos; a los 21 puntos que negociará con Torra tras las elecciones".

Sobre la polémica de la exhumación del dictador Francisco Franco, Cascos ha afirmado que a Pedro Sánchez "le importa poco quien está enterrado en el Valle de los Caídos" ya que "sabe que su debate desvía hacia el partido más radical los votos de la nostalgia que nubla la vista para mirar hacia adelante y construir el futuro".

En otro momento de su intervención, Álvarez-Cascos ha advertido de que "no debemos de perder de vista la operación socialista para presentarse con una segunda marca, que en Asturias se llama Ciudadanos, cuyo candidato es de perfil socialista, y fue Presidente del Comité de Sabios de Javier Fernández".

Para finalizar, el ex presidente ha señalado que "no queremos la España que nos ofrece Pedro Sánchez. Queremos un Gobierno de palabra y de hechos no de engaños y discriminaciones, apoyado en el Congreso por los parlamentarios de Foro que luchan denodadamente en defensa de Asturias para resolver nuestros problemas".