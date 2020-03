Álvarez Sostres afirma que Foro no es una "muleta" del PSOE y remarca que la sociedad "difícilmente traga el cesarismo"

Moriyón niega que haya "fraccionamiento" en el partido y aclara que la situación de Pedro Leal se resolverá este mes

OVIEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de Foro en el Congreso y uno de los fundadores del partido, Enrique Álvarez Sostres, ha cerrado filas este lunes en torno a la presidenta, Carmen Moriyón, y ha rechazado que la formación sea "muleta" del PSOE o del PP, como criticó el exsecretario general y fundador de Foro, Francisco Álvarez-Cascos. Ha indicado Sostres además que la sociedad moderna "difícilmente traga el cesarismo político".

Foro, ha indicado en una rueda de prensa este lunes en Oviedo, nació como un partido "transversal, con valor en sí mismo" y sus principios "no los cambia ningún integrante" del partido. Son los órganos políticos ejecutivos y colegiados de cada formación la que, junto a los militantes y simpatizantes, deben interpretar "en cada momento" el estilo del liderazgo del partido. "Ahora el partido lo lidera Carmen Moriyón", ha remarcado, para subrayar que estos liderazgos "se inician, se proyectan y terminan, en ocasiones por decisión propia y en otras por hartazgo social".

Ahora, por tanto, considera Álvarez Sostres que es Moriyón quien "tiene la legitimidad de liderar" el partido con sus "principios soberanos", y no "el líder que lo pueda encabezar en un momento determinado". Al resto de militantes, ha agregado, solo les queda "apoyar el liderazgo desde la crítica constructiva" y no desde el "guerrillerismo político", que no "da valor" a la formación.

Moriyón, ha defendido el exdiputado nacional, quiere "restablecer la confianza de la sociedad" en el partido, una confianza "perdida". Es por ello que tanto Sostres como otros miembros del partido como María Jesús Alonso, Argimiro Rodríguez o Francisco Rivas, han accedido a formar parte de una comisión de nueva creación que, bajo el nombre 'Comisión de Estudio Estratégico y Análisis Político de Foro', asesorará a la presidenta del partido.

Esta comisión, según ha explicado Carmen Moriyón, no tendrá ninguna función ejecutiva. De hecho, ninguno de sus miembros forma parte de los órganos de dirección del partido, a fin de que los dos ámbitos --el colegiado y el ejecutivo-- permanezcan "bien diferenciados". Esta no será la única comisión de Estudio, sino que el partido prevé impulsara más "progresivamente".

MORIYÓN NIEGA UN "FRACCIONAMIENTO" INTERNO EN FORO

Preguntada por los periodistas acerca de la situación interna del partido, especialmente por la relación con el diputado autonómico Pedro Leal, Moriyón ha negado que exista un "fraccionamiento" en la formación.

Los órganos directivos y reglamentarios, ha puntualizado, "continúan funcionando con absoluta normalidad", aunque hay "un grupo de personas" que "no están de acuerdo" con cómo está funcionando el partido.

Sobre la situación de Pedro Leal, al que se abrió un expediente disciplinario a mediados de enero por "faltas graves y muy graves" contra el partido, Moriyón ha indicado que este es "un camino sin retorno" cuyo resultado se conocerá "relativamente pronto" en la próxima comisión del partido, que se celebrará "previsiblemente en la penúltima semana de marzo".