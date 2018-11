AnimaFICX llega a la 56 edición del Festival de Cine de Gijón con 13 propuestas de 12 países

Publicado 13/11/2018 16:45:03 CET

GIJÓN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 títulos pasarán por la sección AnimaFICX dentro de la programación de la 56 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX).

La citada sección, compuesta por una amplia variedad de propuestas cinematográficas, traerá a la ciudad proyectos cinematográficos de hasta 12 países diferentes: Suecia, Islandia, Estonia, Irlanda, Chile, Japón, Francia, Bélgica, Letonia, Estados Unidos, Reino Unido y España.

De esta forma, pasarán por AnimaFICX: 'Gordon y Paddy' (Linda Hambäck, Suecia 2018. Enfants Terribles); 'Nunca volarás solo' (Árni Asgeirsson, Islandia & Bélgica, 2018. Enfants Terribles; 'Captain Morten and the Spider Queen' (Kaspar Jancis, Estonia & Bélgica & Irlanda & Reino Unido, 2018. Enfants Terribles); 'The Breadwinner' (Nora Twomey, Irlanda & Canadá & Luxemburgo 2017. Enfants Terribles); y 'La Casa Lobo' (Cristobal León, Joaquín Cocina, Chile 2018. Llendes), entre otros.

También forman parte de esta sección: 'Mirai, mi hermana pequeña' (Mamoru Hosoda, Japón 2018. Esbilla); 'Dilili en París' (Michel Ocelot, Francia & Bélgica & Alemania 2018. Esbilla); 'Ce magnifique gâteau!' (Marc James Roels & Emma De Swaef, Bélgica & Francia & Luxemburgo & Paises Bajos 2018. Esbilla); y The Electrician's Day (Vladimir Leschiov, Letonia 2018. Sección Oficial Cortometrajes).

Asimismo, podrán verse 'Nevada' (Emily Ann Hoffman, Estados Unidos 2017. Sección Oficial cortometrajes); 'Guaxuma' (Nara Normande, Francia & Brasil 2018. Sección Oficial Cortometrajes); 'Roughhouse' (Jonathan Hodgson, Reino Unido, Francia 2018. Esbilla Cortometrajes); y'Knockstrike' (Genis Rigol, Pau Anglada, Marc Torices, España 2018. La Noche del Corto Español); .