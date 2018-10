ANPE-Asturias rechaza la propuesta de Acuerdo planteada por Educación al considerarla "insuficiente"

Publicado 20/09/2018 18:14:25 CET

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato docente independiente ANPE-Asturias ha manifestado este jueves su rechazo a la propuesta planteada por la Consejería de Edicación del Principado en la Mesa Sectorial al considerarla "insuficiente".

El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha anunciado este jueves que la reversión de la jornada docente se aplicará en Asturias en cuanto se publique la derogación del decreto en el BOE, pero no antes por la falta de acuerdo mayoritario en la Mesa Sectorial de Educación, tras el rechazo de los sindicatos ANPE y UGT.

Según Genaro Alonso, Asturias habría sido la cuarta comunidad en aplicar la recuperación de la jornada a 18 horas lectivas para los profesores de secundaria, frente a las 20 actuales que implantó el Ejecutivo central del PP en 2012. Además, el Principado ampliaba el acuerdo para los maestros de Primaria a los que plantea rebajar de 30 a 28 las horas semanales de carácter presencial en el centro. En ambos casos la jornada semanal se completa con 7,5 horas no presenciales.

ANPE sostiene que "el Acuerdo propuesto es claramente insuficiente y ha quedado superado de facto tras el vaciado de contenido de la Mesa de Negociación, al anunciar en prensa el Consejero de Educación el pasado viernes en la inauguración del curso escolar, que la administración va a aplicar por propia iniciativa la jornada lectiva de 18h en secundaria el próximo curso 2019-2020".

El sindicato recuerda que había propuesto un Pacto por la Educación más amplio, que contemplaba hasta 20 medidas de mejora del sistema educativo y de las condiciones laborales del profesorado, "absolutamente todas desoídas por la Administración, a pesar de que la mayoría de ellas tienen un coste 0 para el Principado, lo que demuestra la ausencia total de voluntad negociadora", destaca.

ANPE reclamó la aplicación de otra medida consecuencia inmediata de la derogación del RD 14/2012, que tampoco fue considerada por la Consejería en referencia a la cobertura con carácter inmediato de las bajas del profesorado, a"lgo perfectamente factible ya este mismo curso escolar, toda vez que el nuevo decreto deroga expresamente el plazo de 10 días para cubrir las bajas del profesorado", sostienen.

Y hacen especial hincapié en el rechazo de la administración a su propuesta para que se hubiera adquirido el compromiso de constituir un grupo de trabajo sobre el estudio y desarrollo del 2° Plan de Evaluación para los docentes, excluidos expresamente del modelo de desarrollo profesional de los empleados del Principado, por el inaceptable incumplimiento del vigente Acuerdo de noviembre de 2009 suscrito por este sindicato.

"Este antecedente, la deslealtad en el cumplimiento de los Acuerdos por parte de la Administración, no es el mejor aval con el que presentarse para lograr un nuevo acuerdo", señala el sindicato docente y lamenta "el inmovilismo de la Consejería, que ha impedido avanzar en otras mejoras, y su conducta ajena a cualquier voluntad negociadora, así como el intento de hacer pasar el resultado ya anunciado como fruto de una negociación".

"ANPE no puede hacerse cómplice de un inexistente Acuerdo de una inexistente Mesa de Negociación, cuando no se permite negociar ni tan solo argumentar sobre aquello que a la Administración no le interesa y además, pone sobre esa mesa un denominado acuerdo sobre el que ya hay una decisión tomada", concluye.