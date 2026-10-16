Arranca en Gijón el II Congreso Synergy: 'Cáncer de Mama, Sociedad Civil y VIDA'

Cartel del II Congreso Synergy: 'Cáncer de Mama, Sociedad Civil y VIDA' que se celebrará en Gijón. - SYNERGY CLUBS INTERNATIONAL

GIJÓN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso Synergy: 'Cáncer de Mama, Sociedad Civil y VIDA' se celebrará este viernes y el sábado en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón.

Impulsado por Synergy Clubs International y la Casa de la Vida Bruno Salvadori, el encuentro reunirá a profesionales sanitarios, entidades sociales, pacientes y familias, coincidiendo con el 18 aniversario de la Casa de la Vida.

Según una nota de prensa de los organizadores, el Congreso abordará la prevención y la detección precoz, los avances médicos, las necesidades emocionales de quienes conviven con la enfermedad y el papel del entorno familiar y de la sociedad civil.

La asistencia a las jornadas, que se celebran con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, es gratuita, previa inscripción y hasta completar el aforo.

Además, el próximo lunes, tendrá lugar, a las 20.00 horas, el Desfile-Baile solidario de la Casa de la Vida, en la Sala Albéniz, en Gijón, previo pago de un donativo de cinco euros.