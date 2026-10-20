La astronauta Christina Koch asegura que es "normal sentir miedo" en una misión

La premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026, Christina Koch, en rueda de prensa en el Hotel de la Reconquista. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026, Christina Koch, ha asegurado este martes que es "normal sentir miedo pero lo importante es no permitir que el miedo nos impida hacer cosas desafiantes e incluso fracasar".

"Ha habido veces cuando he sentido mucho miedo en algún momento puntual, no necesariamente el día del lanzamiento, porque ese día los astronautas están muy centrados en la misión. Sí, pero en la primera caminata espacial sentí mucho miedo cuando se abrió la puerta y vi la oscuridad del espacio donde tenía que adentrarme unos minutos después, pero me centré y pensé en que estaba bien formada para poder hacer ese trabajo", ha dicho.

Durante la rueda de prensa ofrecida en el Hotel de la Reconquista ha respondido a las diversas preguntas de los periodistas, que han versado desde el presupuesto de la NASA a su sensación al llegar al Principado este lunes. Lo ha hecho sin prisas, vistiendo una cazadora de la NASA y sin abandonar la sonrisa de su cara.

Y es que la astronauta ha asegurado que ha admirado estos premios desde hace muchos años porque está familiarizada con el premio que se otorgó a la Estación Espacial Internacional. "Es estupendo formar parte de ello y es un gran honor estar aquí con todos ustedes", ha dicho.

La primera mujer que ha ido a la luna ha relatado en Oviedo como ve su futuro en la NASA y ha indicado que espera poder contribuir a asegurar que las misiones sean técnicamente válidas en todas las regiones del mundo. "Es un trabajo donde puedo asegurarme de que los objetivos de la NASA se cumplan y, por supuesto, contribuir y devolver algo a la NASA y a todas las cosas que nos inspiran", ha dicho.

Preguntada por el presupuesto de la NASA, ha dicho que el mismo "es saludable" y para ella representa lo que como nación y como cultura, y en cierta manera como mundo han decidid. "Es el equilibrio apropiado de donde colocamos o asignamos esos recursos para explorar", ha dicho, a la vez que ha añadido que "hacen grandes cosas con esos recursos y es maravilloso formar parte de ese proceso".

"LA CONCORDIA ES MARAVILLOSA"

Ha dicho que para ella es "maravilloso" que la Fundación conceda un premio para la Concordia y así "darle importancia y reconocer que es algo que podemos hacer".

"Si quisiera un premio, querría el de la Concordia. Seguramente porque no tengo otras capacidades", ha bromeado la galardonada que ha asegurado que para ella es "muy importante para ser un ejemplo de cómo las personas pueden juntarse, escucharse, no necesariamente porque sean iguales o similares, sino porque todos estamos aquí para colaborar en ese planeta, para hacer de ello un planeta que queremos".

En este sentido ha asegurado que cuando estuvo de misión, cuando vi el planeta desde tan lejos, "como una balsa, como una luz, se sintió afortunada de tener un lugar donde ella y los demás humanos pudieran hacer un mundo conjuntamente".