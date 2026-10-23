Asturias abre las inscripciones para un nuevo curso de coeducación dirigido a profesionales de Infantil

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OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias abre este viernes las inscripciones para una nueva edición del curso de coeducación dirigido a profesionales del primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, una formación que busca reforzar la educación en igualdad desde las primeras edades.

La iniciativa se enmarca en el programa Coeducastur y da continuidad a la primera formación específica para esta etapa, celebrada entre el 6 de abril y el 29 de mayo, en la que participaron 117 educadores y educadoras.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha señalado que el objetivo del programa es alcanzar los 2.000 docentes formados este año y ha destacado la importancia de incorporar la coeducación desde los primeros años para prevenir desigualdades y avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

El curso será virtual y tendrá un carácter eminentemente práctico. Proporcionará herramientas, recursos y estrategias para incorporar la perspectiva coeducativa tanto en las actividades cotidianas del aula como en el conjunto del centro educativo.

La formación abordará cómo se construyen y reproducen las desigualdades entre mujeres y hombres y combinará estos contenidos con actividades prácticas que los participantes podrán aplicar directamente con su alumnado.

Con esta nueva convocatoria, Coeducastur amplía su alcance a todas las etapas del sistema educativo, desde el primer ciclo de Infantil hasta Secundaria, incluida la Educación Especial.

Actualmente, más de 1.000 docentes de Primaria, Educación Especial y segundo ciclo de Infantil participan en acciones formativas del programa.