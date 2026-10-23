Asturias adjudica por 204.000 euros la mejora de la AS-17 a la entrada de Avilés

Obras entrada a Avilés. - PRINCIPADO

AVILÉS 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado por 203.997 euros las obras de humanización y mejora de un tramo de la carretera AS-17 comprendido entre la plaza de los Oficios y la rotonda de Los Canapés, a la entrada de Avilés.

La empresa Alvargonzález S.L. será la encargada de ejecutar los trabajos, que cuentan con un plazo estimado de cuatro meses.

La actuación se desarrollará a lo largo de 712 metros de esta vía, de carácter eminentemente urbano y con elevada densidad de tráfico, y permitirá mejorar las condiciones de seguridad, renovar la señalización y rehabilitar el firme.

El objetivo de la intervención es mejorar las condiciones de circulación y ofrecer un tránsito "más seguro y confortable" para las miles de personas que utilizan diariamente esta carretera.

Dadas las características urbanas del entorno y el elevado volumen de tráfico, la planificación de los trabajos tratará de minimizar las afecciones a la movilidad. Para ello, parte de las actuaciones se programará en horario nocturno o durante fines de semana y festivos, siempre que resulte técnicamente viable.

La actuación se enmarca en las obras de conservación, mantenimiento y modernización de la red viaria que desarrolla el Gobierno del Principado en distintos puntos de Asturias.