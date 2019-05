Asturias advierte a León que no va a "dilapidar" dinero público para unir las estaciones de San Isidro y Fuentes

Publicado 13/05/2019 13:15:05 CET

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Cultura del Gobierno asturiano, Genaro Alonso, ha dicho este lunes que la conexión de las estaciones invernales de San Isidro (León) y Fuentes de Invierno (León) es "necesaria" y "viable". No obstante, ha dicho que no está dispuesto a "dilapidar" dinero público para ello pagando más dinero por la electricidad de lo que se necesita.

En unas declaraciones sobre el asunto realizadas por Alonso en el municipio de Aller, Alonso ha explicado que con un megavatio de electricidad, con unos 1,4 millones, ya sería suficiente.

"Los ciudadanos no entendería que se pagase de más", ha dicho el dirigente asturiano. Ha explicado que desde el Gobierno asturiano se realizó este planteamiento ante el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo. "Pero ellos seguían defendiendo la necesidad de comprar más megavatios y nosotros no podemos aceptar la compra de lo que no necesitamos", ha apuntado.