Asturias cierra su primer Congreso Internacional LGTBI alertando de que los derechos conquistados pueden peligrar

Clausura Congreso LGTB I - PRINCIPADO

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, ha clausurado este domingo el primer Congreso Internacional LGTBI de Asturias, tras tres días de debate y trabajo colectivo. En la clausura ha advertido que la involución que impulsa la agenda política de la derecha y la ultraderecha puede hacer peligrar los derechos que tanto ha costado lograr.

Respecto al encuentro, Rodríguez ha sido tajante: "ha sido un éxito de participación, pero también en el debate".

En el congreso, ponentes de El Salvador, Argentina, Estados Unidos e Italia han compartido sus experiencias y análisis. La directora ha citado a la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, quien los había definido como viajeros en el tiempo que "proceden del futuro", ya que llegan de países que han ido retrocediendo en materia de derechos y libertades a medida que la agenda de la ultraderecha se ha ido imponiendo.

"Nos han contado cuál sería el futuro del colectivo LGTBI si la derecha y el fascismo llegan al poder. Y creo que hemos sido capaces todas, todos y todes de abrir los ojos y darnos cuenta de lo que está en juego", ha subrayado Rodríguez.

Frente a este escenario de retroceso, la directora general ha abogado por consolidar marcos legislativos de protección. "Para evitar esto, Asturias ya ha dado el primer paso, ya tenemos aprobada la ley LGTBI".

El congreso ha desplegado durante todo el fin de semana un intenso programa de debate que arrancó el viernes con una mesa sobre la historia del movimiento LGTBI junto a referentes como Beatriz Gimeno, la activista y senadora Carla Antonelli y el escritor Bob Pop.

A lo largo de la cita se han abordado cuestiones clave como el análisis de los discursos de odio desde el ámbito legal, el papel del deporte y la cultura como herramientas de visibilidad -con la participación del waterpolista Víctor Gutiérrez, el músico Aaron Lee o el actor Pedro Durán- y la mesa de alianzas internacionales con representantes de EE. UU., Argentina, Italia y El Salvador.

Las jornadas han concluido este domingo con la presentación de conclusiones finales a cargo del historiador Iván Gómez Beltrán.