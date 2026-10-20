Asturias cierra septiembre con más de 25.000 pacientes esperando para operarse

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OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) cerró el mes de septiembre con 25.029 pacientes en lista de espera quirúrgica estructural, una cifra que supone 2.606 personas más que las registradas en esa situación justo hace un año. Si se compara con el cierre de agosto, el número de personas en lista de espera estructural aumentó en 670.

El tiempo máximo de un paciente en espera estructural se situó en septiembre en 373 días, una cifra algo superior a la de agosto (362 días). Según los datos de Astursalud consultados por Europa Press el tiempo medio de espera en septiembre es de 103,73 días frente a los 100,78 del mes anterior.

A través de una nota de prensa, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha informado de la realización en septiembre 4.537 intervenciones programadas, la segunda cifra más elevada para este mes desde 2018, solo por debajo de las 4.646 registradas hace un año, pese al conflicto médico.

A ellos se sumaron 713 operaciones urgentes, un 9,7% más que las 650 contabilizadas en 2025. En total, los hospitales públicos efectuaron el mes pasado 5.250 cirugías.

Además, han destacado que los seis procedimientos cubiertos por la ley de garantías registran demoras medias inferiores a 180 días. Destacan los tiempos de respuesta en cirugía coronaria y cardíaca valvular, con esperas de 18,25 y 33,57 días, respectivamente. Por su parte, las histerectomías se resuelven en 74,03 días, las cataratas en 94,43 y las prótesis de cadera y rodilla, respectivamente, en 130,83 y 137,96.