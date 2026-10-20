Asturias, entre las comunidades con menor porcentaje de personas que valoran positivamente su estado de salud

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OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 65,1 por ciento de los habitantes de Asturias hacen una valoración positiva de su estado de salud, porcentaje que sube al 69,4 en el caso de los hombres pero que baja al 61,1% entre las mujeres.

De este modo, y por lo general, los cántabros son menos optimistas que los españoles, ya que de media un 68,3% de los ciudadanos de todo el país valoran positivamente su salud (el 73,6% de en el caso de ellos y el 63,1% en el de ellas), según la Encuesta de Salud de España, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y recogida por Europa Press.

Por comunidades autónomas, Asturias es la tercera con menos habitantes con valoración positiva de su estado de salud, por detrás de Galicia (61,6%) y Canarias (63,8%).

La ciudad autónoma de Ceuta (79,0%), Comunidad Valenciana (70,7%) y Extremadura (70,7%) son las regiones con mayor porcentaje de personas que valoraron positivamente su estado de salud durante el año pasado.

OBESIDAD, ALCOHOL O TABACO.

Por afecciones, la obesidad en población adulta en Asturias se sitúa en el 17,1% (18,9%% en hombres y 15,2% en mujeres), una tasa parecida a la media nacional, que es del 17,2%.

En cuanto a la población que fuma a diario en Asturias es del 15,4%, el mismo porcentaje que la media nacional. Por último, la población activa que ha consumido alcohol de manera intensiva al menos una vez al mes también es similar en Asturias (10,3%) que a nivel nacional (10,2%).

CONSULTA A MÉDICO, ESPECIALISTA Y ASISTENCIA A URGENCIAS.

Las comunidades con mayor porcentaje de población que asistió a una consulta de médico de familia o pediatra en las cuatro semanas anteriores a la entrevista fueron Galicia (31,7%), Cantabria (31,2%) y Canarias (30,6%). Los menores porcentajes se registraron en la ciudad autónoma de Melilla (20,9%), Cataluña (21,7%) y Comunidad Foral de Navarra (23,1%).

Mientras, Comunidad de Madrid (20,9%), Cantabria (20,5%) y Castilla y León (18,4%) tuvieron los mayores porcentajes de población que consultó al especialista. Los valores más bajos se dieron en Región de Murcia (13,4%), Extremadura (13,7%) y la ciudad autónoma de Ceuta (13,9%).

Además, los mayores porcentajes de población que acudió a urgencias se dieron en Andalucía (35,6%), Castilla-La Mancha (35,3%) y Comunitat Valenciana (33,8%). Los menores, en la ciudad autónoma de Melilla (24,2%), País Vasco (24,4%) y la ciudad autónoma de Ceuta (24,6%).