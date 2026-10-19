Asturias declara estratégico el proyecto de Sunwafe, que prevé invertir 670 millones en la Zalia y crear 250 empleos

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, durante la rueda de prensa de este lunes. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha declarado Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) la planta de obleas de silicio de Sunwafe, que prevé una inversión mínima de 670 millones en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (Zalia) en menos de dos años desde la obtención de las autorizaciones necesarias para el inicio de actividad y la creación de 250 puestos de trabajo directos, indefinidos y a jornada completa, en un plazo máximo de tres años.

Se trata del segundo proyecto así declarado en Asturias, tras Costco (Siero). El Principado tramita además otras tres solicitudes, correspondientes a Indra (Gijón y Langreo), Digital Valley (Salas) y Astilleros Gondán (Figueras, Castropol).

Sunwafe, según ha detallado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes, plantea que el centro se construya en una parcela de 300.000 metros cuadrados de la Zalia y se compromete a ejecutar una inversión mínima de 670 millones en menos de dos años desde la obtención de las autorizaciones necesarias para el inicio de actividad. También asume el compromiso de crear 250 puestos de trabajo directos, indefinidos y a jornada completa, en un plazo máximo de tres años desde la obtención de las citadas autorizaciones.

"Esta declaración como PIER se circunscriba a la primera fase del proyecto, que contempla una capacidad productiva inicial de cinco gigavatios anuales de componentes y que constituye la primera de una iniciativa industrial de mayor dimensión que está vinculada a esa cadena de valor de las energías renovables", ha explicado el consejero.

Según las previsiones de la empresa, la futura planta podrá alcanzar en el horizonte 2030 una capacidad de producción de hasta 2.500 millones de obleas anuales, equivalentes a unos 20 gigavatios (GW) de capacidad fotovoltaica.

Sánchez ha destacado que la consideración de proyecto estratégico se fundamenta en la magnitud de la inversión, su capacidad para reforzar el tejido industrial asturiano en el ámbito tecnológico y su contribución a la transición energética. Asimismo, ha resaltado la generación de empleo cualificado asociado a procesos productivos avanzados y los compromisos de formación que la firma desarrollará conjuntamente con los organismos del Principado.

El consejero ha aclarado que la declaración como PIER no exime ni sustituye la obtención del resto de permisos necesarios, como los ambientales, urbanísticos o energéticos. "La empresa promotora deberá obtener todas esas autorizaciones que legalmente le correspondan antes de iniciar su actividad y, por ejemplo, entre otras cuestiones, deberá acreditar la viabilidad de las soluciones energéticas necesarias", ha aclarado.