Asturias destina 1,5 millones a financiar los programas de 42 federaciones deportivas - PRINCIPADO

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha concedido 1.499.999,75 euros a 42 federaciones deportivas asturianas para financiar sus programas durante este año. La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa), permite distribuir las ayudas entre todas las entidades que concurrieron a la convocatoria, sin que se haya desestimado ninguna solicitud.

La financiación se dirige a una parte esencial del deporte asturiano, a las federaciones que organizan y coordinan la actividad de las distintas disciplinas y que trabajan durante todo el año con clubes y deportistas.

Sus programas forman parte del funcionamiento cotidiano del deporte federado, que suma unas 110.000 personas, y permiten dar continuidad a la práctica deportiva y a las competiciones.

La convocatoria abarca 42 federaciones, desde disciplinas individuales hasta deportes de equipo, y refleja la diversidad de modalidades que conviven en el Principado.

Las ayudas se distribuyen de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras, con el objetivo de contribuir a financiar los programas que cada entidad desarrolla a lo largo del ejercicio.

Asimismo, la convocatoria incorpora criterios que valoran, además de la actividad deportiva, la promoción de la igualdad de género, la inclusión y la diversidad.

El importe concedido, de 1,5 millones, constituye una de las principales líneas de financiación autonómica destinadas al funcionamiento de la actividad federativa.

La cuantía destinada este año a las federaciones supone un incremento del 150 % respecto a 2019 y consolida una línea de apoyo que ha ido creciendo de forma sostenida en los últimos ejercicios.

En esta misma dirección, el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció durante el último Debate de Orientación Política el refuerzo de la financiación al deporte para 2027, con una dotación de 2 millones para las federaciones deportivas; 2,5 millones para los clubes de alto nivel, y 300.000 euros para deportistas de alto rendimiento y alto nivel.