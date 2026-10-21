Asturias destinará un millón de euros en 2027 a ayudas para la accesibilidad interior en las viviendas

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico (IU). - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico (IU) ha anunciado este miércoles que el Principado pondrá en marcha en 2027 una línea de subvenciones por un millón de euros para mejorar la accesibilidad interior en domicilios.

En unas declaraciones a los medios antes de participar en la apertura institucional de la jornada 'Accesibilidad y vivienda: Asturias', Zapico ha explicado que esta partida estará orientada a "vencer" las dificultades que las personas pueden tener en su domicilio, por ejemplo, para acceder al plato de ducha. El objetivo del Principado es impulsar esta ayuda "simplificando administrativamente mucho todo", sin pedir memorias técnicas y "buscando una manera que sea ágil y que sea cómoda para la gente".

Esta partida se articulará en torno a la Ley de Vivienda que se está tramitando en la Junta General y que establece que "todo lo que tiene que ver con la accesibilidad tiene que ser una prioridad política". La norma establece también que las rehabilitaciones o nuevas construcciones deberán tener en cuenta a las personas con movilidad reducida y a sus dificultades para acceder a esa vivienda.

En lo que va de legislatura, ha explicado, se han resuelto ayudas por 20,5 millones de euros para mejorar la accesibilidad de la calle a los pisos.

Sobre el riesgo de inconstitucionalidad de la ley, trasladado este martes por el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) por haber incorporado al texto enmiendas pactadas con la diputada Covadonga Tomé, Zapico ha asegurado que la ponencia de la ley sigue trabajando y Foro está "elucubrando sobre un texto que todavía no es definitivo". Después de defender el "rigor" con el que trabaja las leyes la Junta General, el consejero de Vivienda ha asegurado que estas declaraciones de Pumares responden al hecho de que ya hay una mayoría política que permitirá sacar adelante la norma y eso "les ha puesto muy nerviosos".

ZONAS TENSIONADAS

Respecto al reparto de fondos para las CCAA con zonas tensionadas declaradas, por el cual a Asturias le corresponden casi seis millones de euros, Zapico ha explicado que "hay varias posibilidades" para destinar estos fondos en las doce zonas ya declaradas. El Gobierno asturiano irá definiendo en los próximos días qué y cómo se va a invertir en cada zona.

Zapico ha criticado a los empresarios y los partidos de la derecha por cuestionar la declaración de zonas tensionadas y ha lamentado que critiquen "todas las políticas" en materia de vivienda. "Evidentemente ellos no están con la gente, ellos están con los fondos buitres, están con los rentistas, están con los especuladores", ha criticado.

"La ley de vivienda y las declaraciones de zonas tensionadas traen aspectos muy positivos, y uno es para la propia comunidad autónoma", ha zanjado, para después celebrar la llegada de los casi seis millones de fondos adicionales, que permitirán "hacer más política pública" ante unos precios "disparatados" de la vivienda, "inasumibles" para la mayoría social.