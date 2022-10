Asturias lleva sin asumir competencias del Estado desde 2010

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión bilateral entre el Principado y el Estado se reúnen este jueves y examinará el posible traspaso de competencias. La comunidad autónoma lleva sin recibir nuevas competencias desde el año 2010, cuando el Gobierno español dio luz verde al traspaso de la gestión del Parque Nacional de Los Picos de Europa a las tres comunidades que lo comparten.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, avanzó este miércoles en el pleno de la Junta General que la comisión bilateral entre el Principado y el Gobierno estatal examinará "posibles traspasos de competencias" en su reunión de este jueves.

El presidente presidirá junto con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, la reunión de la comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma este jueves en el Palacio Conde de Toreno. Participan también el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño; la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, y el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo.

Una de las competencias que aspira a asumir Asturias son las de los ríos que transcurren íntegramente por la comunidad autónoma. Esa posibilidad está recogida en el actual Estatuto y permitiría al Gobierno de Asturias ejercer competencias sobre los ríos Nalón y su cuenca, el Tol, Anguileiro, Porcía, Frejulfe, Barayo, Negro, Esva, Esqueiro, Uncín, los de la cuencas de las rías de Avilés, Aboño y Villaviciosa; el Piles, el España, Merón, el Libardón, Espasa, Acebo, Guadamía, Ereba, Bedón, Carrocedo, Purón, Novales, Cabras y otros cursos menores costeros.

Sería la dirección general con competencias en agua la encargada de las labores técnicas y administrativas que actualmente realiza la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y de esa gestión quedan fuera los ríos Eo y Navia (compartidos con Galicia), el Sella (compartido con Castilla y León) y el Deva (compartido con Cantabria y Castilla y León).

La última vez que Asturias asumió competencias fue en 2010, cuando el Gobierno español dio luz verde al traspaso de la gestión del Parque Nacional de Los Picos de Europa a Cantabria, Castilla y León y Asturias. La transferencia comenzó previamente, concretamente seis años antes, cuando el Constitucional estableció que la gestión de todos los parques nacionales tenían que ser competencia de las autonomías. El problema era que Picos era el único parque integrado por tres comunidades.

Con todo, la última gran ampliación de la administración autonómica fue en 2006, cuando el Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Real Decreto relativo al traspaso a la Comunidad Autónoma de Asturias de los medios materiales y económicos que la Administración del Estado había venido utilizando para gestionar el funcionamiento de la Justicia en la comunidad.

La medida se hizo efectivo a partir del 1 de octubre y supuso el traspaso de las competencias de los medios materiales y económicos de la Administración del Estado a Asturias para gestionar el funcionamiento de la Justicia supuso traspasar 109 empleados, en su mayoría personal laboral, y 33 inmuebles, con un coste presupuestario inicial de casi 16,5 millones de euros.

En el caso de Asturias, el actual Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias recoge competencias que hasta el momento no se han solicitado al Estado o que, sin necesidad de traspaso, no se han llegado a desarrollar. Entre las primeras se encuentra que la comunidad podría reclamar al Estado las competencias en ferrocarriles que circulen por la comunidad. Sin embargo, Asturias no ha pedido nunca a Madrid ese traspaso, lo que le permitiría gestionar las líneas que transcurren íntegramente por la región.

Por otro lado, entre las segundas está la creación de un Servicio de Meteorología de la Comunidad Autónoma o la puesta en marcha de Áreas Metropolitanas, medida que comenzó a desarrollarse a finales de la pasada legislatura. El Estatuto también recoge que el Principado tiene competencia en aeropuertos que no sean de interés del Estado. Sin embargo, el Aeropuerto de Asturias es uno de los 48 españoles que tiene esta clasificación.

CUESTIÓN PRESUPUESTARIA

El traspaso de competencias a Asturias comenzó en 1979 con la cesión al Consejo Regional de Asturias, el órgano preautonómico, de cuestiones relativas a Cultura, Turismo o Agricultura. Para poner en marcha medidas en ese sentido, el Consejo tenía un presupuesto de 150 millones de pesetas -unos cinco millones de euros--. El presupuesto de Asturias para 2020 es de 4.757 millones de euros.

Precisamente, la cuestión presupuestaria es una de las que ha sido esgrimida desde el Ejecutivo autonómico para no asumir más competencias. Un ejemplo es que desde la pasada legislatura, Podemos Asturies ha reclamado en varias ocasiones que la autonomía asuma las competencias en materia ferroviaria, lo que permitiría la gestión sobre la antigua Feve y las líneas de Renfe que circulan íntegramente por la comunidad con la puesta en marcha de un 'AsturTren'.

Con todo, en varias declaraciones, el presidente Barbón ha señalado que asumir esas competencias sin consignaciones claras ni ejecución de obras por parte del Estado pondría en peligro la viabilidad económica del autogobierno asturiano.