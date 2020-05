Asturias ve bien cualquier paso que avance en la derogación de la reforma laboral, aunque desconoce el acuerdo con Bildu

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno del Principado y consejera consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez ha manifestado este jueves que desde el Ejecutivo asturiano "siempre han sido favorables a la derogación de la reforma laboral y en especial a los aspectos más lesivos y cualquier paso en esa dirección les parece positivo, ahora bien siempre, y más en estos momentos, manteniendo el máximo acuerdo posible con los agentes sociales".

Álvarez se manifestaba así en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno al ser preguntada por el pacto alcanzado entre el PSOE y EH Bildu para garantizar la abstención de los vascos ante la prórroga del estado de alarma a cambio de la derogación de la reforma laboral.

La portavoz del Gobierno asturiano ha indicado que no obstante "no se pueden manifestar ni sería prudente hacerlo en mas detalles sobre una negociación que no conocen".

Ha insistido Melania Álvarez en que estaríamos ante el cumplimiento de uno de los puntos del compromiso de legislatura y esa derogación es uno de ellos, entendiendo siempre la importancia y relevancia de alcanzar el mayor acuerdo posible con los agentes sociales.