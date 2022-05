Asturias ve conveniente analizar las ventajas de que Hunosa se haga cargo de concesiones hidráulicas

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Gobierno asturiano, el socialista Enrique Fernández, considera que la empresa pública Hunosa podría ser la adecuada para hacerse cargo de las concesiones de centrales hidroeléctricas.

Así consta en una respuesta parlamentaria al diputado de Podemos Daniel Ripa acerca de las centrales hidroeléctricas que existen en Asturias.

"Por parte de esta Consejería se considera conveniente iniciar un debate sosegado sobre las ventajas que podría aportar al sistema energético nacional la existencia de una empresa pública que se hiciera cargo de esas concesiones hidráulicas, más ante las dificultades y problemáticas causadas por el actual contexto energético nacional y mundial", comenta Fernández en su respuesta, a la que ha accedido Europa Press.

Posteriormente, el dirigente asturiano explica que en Asturias la empresa Hunosa está evolucionando al sector energético medioambiental y "podría ser una de las candidaturas a valorar".

En su respuesta, Fernández señala, no obstante, que no está prevista a corto plazo la finalización de ninguna concesión de centrales hidroeléctricas en Asturias y recuerda que el Principado no tiene cedidas las competencias respecto a los ríos. De esa forma, cuando finalicen su concesión revertirán a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).