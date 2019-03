Aurelio Martín (IU Xixón) ve "suicida" ir de número 3 con Podemos al Congreso pero también ir en solitario

Publicado 28/02/2019 13:05:30 CET

El candidato a la Alcaldía de Gijón advierte de que deberá sentirse "cómodo" con la decisión adoptada

GIJÓN, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón y candidato a la Alcaldía gijonesa, Aurelio Martín, ha expresado su malestar este jueves por la aparente "batalla" de poder interno en la organización política, al tiempo que ha considerado "inaceptable y una estrategia suicida" tanto la propuesta de Podemos para ir de número 3 en la lista asturiana al Congreso de los Diputados como el presentarse en solitario.

"Ni nos podemos suicidar con batallas políticas ni en estrategias que no llevan a nada", ha opinado. Martín, en rueda de prensa en el Consistorio, ha recalcado que hay "un antes y un después" de las elecciones andaluzas, por el avance "de forma clara y notoria" de la extrema derecha y una derecha que no tiene reparo en pactar con la primera. De esta última xenófoba, homófoba y machista.

En este sentido, ha pedido altura de miras y generosidad a la izquierda para conformar una mayoría creíble que goce de la confianza de los ciudadanos y que evite que la extrema derecha llegue a los gobiernos. Y si bien ha defendido la importancia de mantener identidades propias, ha incidido en que la izquierda también sabe ser "colaborativa".

Asimismo, ha incidido en que la merma de un diputado, rebajando la cifra a siete, hace "prácticamente inviable" que IU pueda optar a uno de ellos en solitario, y más afrontar el proceso a un mes de las elecciones generales, para seguido ir a las autonómicas y locales.

No obstante, ha tildado de "patética" la propuesta trasladada por una fuerza política, según él, que no conoce los territorios. Ha advertido, además, del riesgo de pérdida de diputados de Unidos-Podemos y de la posibilidad de que Vox llegue a entrar e IU no según como vaya en la lista situado. "Probablemente se están jugando tener un diputado", ha señalado.

"QUE BAJEN AL PLANETA TIERRA"

Es más, ha apuntado a la posibilidad de que haya votos que vayan a parar al PSOE si no se elige bien la estrategia a seguir. "Que bajen al planeta Tierra y que sean sensatos", ha conminado el portavoz de IU Xixón.

En el caso de las primarias en IU Asturias, ha opinado que se usan para "ajuste de poder interno" por norma general, pero es "peor" en la izquierda.

A su juicio, la disputa o ambición por el poder debe quedar en segundo plano frente a un programa electoral que ofrezca soluciones. "Quien no se puede permitir esto es IU", ha indicado sobre el citado "ajuste de poder interno". Ha recalcado que siempre intentó ofrecer programas y valores.

Ha remarcado, asimismo, que IU está en un momento delicado por la pérdida de liderazgo político y mediático de Gaspar Llamazares, lo que ha afectado a la organización. Por este motivo, ha apostado por una lista "lo más unitaria posible" y hacer frente a las elecciones en las mejores condiciones.

Martín ha confesado que se había ofrecido a una persona joven que reunía consenso el liderar la lista, pero no aceptó. Una vez que no se tuvo la aceptación de esta persona, para él lo normal hubiera sido una propuesta orgánica consensuada.

No obstante, ha recalcado que cuando el máximo responsable ofrece a compañeros que son minoría en última asamblea ir de número dos y tres en la lista y no aceptan, es que algo está pasando y que hay "un pulso por un golpe de timón" en la organización.

Martín ha insistido en que es mejor una candidatura "potente y unitaria", ya que lo otro, a su parecer, significa meter a IU en una situación "compleja". "Me parece suicida esta dinámica", ha reiterado.

En el caso del Senado, por contra, ha visto mejor concurrir a las elecciones desde Asturias con una lista unitaria de PSOE, Podemos e IU para poder tener más representación y también transmitir al electorado la complicidad de la política de la izquierda, que tiene distintas identidades pero que es colaborativa.

Por todo ello, ha abogado por que en IU se recobre "el sentido común y la política en mayúsculas", así como que sean muy sensatos en las próximas semanas y que los militantes acierten. También ha apostado por centrar esfuerzo y recursos en competir en las autonómicas y locales y tratar de frenar el avance de la extrema derecha.