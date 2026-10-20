Avilés acogerá por primera vez el máster de dirección de empresas de la Universidad de Oviedo

Avilés acogerá por primera vez el máster de dirección de empresas de la Universidad de Oviedo
Avilés acogerá por primera vez el máster de dirección de empresas de la Universidad de Oviedo - AVILÉS
Europa Press Asturias
Publicado: martes, 20 octubre 2026 15:29
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   OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Avilés acoge por primera vez el Máster de Formación Permanente en Dirección de Empresas MBA de la Universidad de Oviedo, presentado este martes por la alcaldesa, Mariví Monteserín, y las coordinadoras del programa, Eugenia Fernández y Primitiva Pascual.

   Monteserín ha destacado la relación entre el Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo, que este año celebra el 20 aniversario de su centro universitario en la ciudad. La alcaldesa ha repasado la ampliación de la oferta formativa y las actividades desarrolladas durante estas dos décadas, entre ellas los cursos de extensión universitaria, la formación de posgrado, el Programa Universitario para Mayores y la Cátedra de Cine.

   La regidora ha dado la bienvenida al máster y ha señalado que encaja con el modelo de ciudad que Avilés quiere impulsar, vinculado al desarrollo industrial, el conocimiento científico y tecnológico, la innovación y la transferencia de conocimiento, así como a la creación de empresas.

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