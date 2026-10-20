Avilés acogerá por primera vez el máster de dirección de empresas de la Universidad de Oviedo - AVILÉS

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Avilés acoge por primera vez el Máster de Formación Permanente en Dirección de Empresas MBA de la Universidad de Oviedo, presentado este martes por la alcaldesa, Mariví Monteserín, y las coordinadoras del programa, Eugenia Fernández y Primitiva Pascual.

Monteserín ha destacado la relación entre el Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo, que este año celebra el 20 aniversario de su centro universitario en la ciudad. La alcaldesa ha repasado la ampliación de la oferta formativa y las actividades desarrolladas durante estas dos décadas, entre ellas los cursos de extensión universitaria, la formación de posgrado, el Programa Universitario para Mayores y la Cátedra de Cine.

La regidora ha dado la bienvenida al máster y ha señalado que encaja con el modelo de ciudad que Avilés quiere impulsar, vinculado al desarrollo industrial, el conocimiento científico y tecnológico, la innovación y la transferencia de conocimiento, así como a la creación de empresas.