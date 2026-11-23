Archivo - Un perro corriendo detrás de una pelota. - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de Avilés, Pelayo García, ha trasladado este lunes a la entidad Aplacan la imposibilidad de atender su petición de establecer un uso alternativo en invierno y verano de las praderas centrales del parque de Ferrera para que puedan permanecer perros sueltos.

Asimismo, ha rechazado establecer una moratoria en la aplicación de la normativa o retirar las sanciones ya impuestas, aunque ha señalado que los expedientes abiertos pueden revisarse dentro del procedimiento correspondiente.

García ha mantenido una nueva reunión con la entidad en la que ha defendido que el gobierno municipal comparte la importancia del bienestar animal y la necesidad de avanzar en una convivencia adecuada entre las personas y los animales, pero debe velar también por el interés general y la conservación de los parques y espacios públicos.

"Comprendo que esta situación no satisface plenamente las demandas de la entidad, en tanto en cuanto prefieren zonas de convivencia donde puedan permanecer los perros sueltos", ha manifestado el edil.

Como alternativa, el concejal ha destacado la existencia de una zona de más de 3.000 metros cuadrados en el parque de la Magdalena donde los perros pueden permanecer sueltos. Según ha explicado, este espacio se encuentra a 500 metros de la entrada de Rivero del parque de Ferrera y, por tanto, próximo al lugar donde habitualmente los usuarios mantienen a sus perros sin correa.

García ha situado esta dotación dentro de la red municipal de espacios de esparcimiento canino y ha señalado que, con la implantación de la zona proyectada en el barrio de El Nodo, la superficie destinada a estos usos alcanzará los 8.100 metros cuadrados.

En relación con las sanciones planteadas por Aplacan, el responsable municipal ha insistido en que el Ayuntamiento tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la ordenanza municipal y de la legislación vigente. En este sentido, ha asegurado que la Policía Local continuará desarrollando su labor conforme a la normativa y con criterios profesionales.

"Por tanto, no puede establecerse una moratoria en la aplicación de la normativa, ni retirar las sanciones que ya se han impuesto", ha afirmado, si bien ha precisado que dentro del procedimiento se pueden revisar los expedientes abiertos y analizar las circunstancias de cada caso.

El edil ha defendido una implantación progresiva de zonas de esparcimiento canino que permita extender estos espacios por los diferentes barrios de la ciudad, con un criterio de distribución territorial.

En el ámbito central o próximo al casco urbano, ha citado, además del parque de la Magdalena, las zonas del entorno del paseo de la Ría y de Luz Casanova. Por ello, ha considerado que esta parte de la ciudad dispone actualmente de espacios suficientes, dentro de un plan de ampliación cuyo objetivo es llegar a distintos barrios.

APLACAN ABANDONA LA NEGOCIACIÓN Y ANUNCIA MOVILIZACIONES

Por su parte, la asociación Avilés Plataforma Canina (Aplacan) ha anunciado que abandona la negociación con el Ayuntamiento tras confirmarse la continuidad de las sanciones y que recurrirá a las movilizaciones y a la vía judicial.

Según ha explicado la entidad, la reunión se ha celebrado a las 14.30 horas de este lunes, después de que el encuentro previsto para el miércoles anterior se aplazase a petición del concejal por motivos de agenda. La plataforma ha lamentado haber conocido previamente en el pleno municipal la posición del gobierno sobre las sanciones sin que se le hubiese comunicado antes.

Respecto al parque de Ferrera, Aplacan ha asegurado que en el encuentro se descartó crear una zona de convivencia mixta entre personas y perros, así como el estudio que, según la asociación, se había planteado para evaluar estos espacios en las zonas verdes de Avilés, comenzando por dicho parque.

La entidad sostiene que soltar a los perros en las zonas verdes que considera autorizadas no supone incumplir la normativa. Para defender esta interpretación, ha aludido a los apartados 5 y 6 del artículo 14 de la norma municipal y a una reunión del 28 de septiembre de 2022 en la que, según su versión, el entonces concejal del área, Jorge Luis Suárez, señaló las zonas verdes como espacios donde podían permanecer sueltos, salvo los lugares expresamente excluidos, como áreas infantiles, deportivas o de ejercicio físico. La asociación ha indicado que Pelayo García estuvo presente en aquel encuentro.

Aplacan también ha cuestionado las condiciones de algunas de las áreas caninas delimitadas. En el caso de la Magdalena, ha criticado la pendiente, los encharcamientos, el circuito cerrado de agua y su proximidad a un centro educativo. Asimismo, ha considerado reducidos los recintos de Versalles y el situado frente a la estación y ha denunciado deficiencias de mantenimiento en estos espacios.

La plataforma ha acusado al gobierno municipal de coincidir con posiciones que ha calificado de "retrógradas", trasladadas, según ha señalado, por Vox al pleno. Además, ha rechazado las generalizaciones a partir de conductas incívicas puntuales y ha reivindicado el papel de los perros como compañía, también para las personas mayores frente a la soledad no deseada.

Ante la falta de acuerdo, la asociación ha avanzado que seguirá facilitando modelos de alegaciones para recurrir las sanciones y los expedientes abiertos y que acudirá a la vía judicial para defender su interpretación de la normativa.

También ha anunciado que retomará las movilizaciones y los paseos reivindicativos con perros por las plazas de la ciudad, entre ellas la del Parche, y reactivará sus campañas en redes sociales con el mensaje de que "los perros no votan, pero los que con ellos conviven, sí".