Mesa electoral - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 62.352 avilesinos, entre ellos 1.608 jóvenes que votarán por primera vez, podrán participar en las elecciones generales que se celebran este domingo 29 de noviembre, para elegir a los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado , las dos cámaras de las Cortes Generales.

El Ayuntamiento de Avilés organiza este proceso electoral en colaboración con el Ministerio del Interior -a través de la Delegación del Gobierno en Asturias- y la Junta Electoral de Zona de Avilés.

A lo largo de la jornada electoral, personal municipal atenderá de modo permanente las consultas ciudadanas sobre colegio, sección y mesa de votación.

Los veinte colegios electorales del municipio contarán con atención presencial. La transmisión de datos de las Elecciones Generales (Ministerio del Interior) se realizará mediante 29 tablets que atienden la totalidad de los colegios electorales.

La distribución de mesas y secciones es la siguiente: 101 mesas y 64 secciones. No hay tampoco cambio de ubicación alguno, tras las adaptaciones realizadas en los últimos años respecto a los colegios electorales.

En total, de los 20 colegios electorales del municipio, destacan especialmente el Colegio Palacio Valdés, el Instituto de Educación Secundaria Nº 5 y el Complejo Deportivo Avilés, con 11, 10 y 9 mesas respectivamente. Por contra, hay tres colegios electorales que únicamente disponen de una mesa electoral, son el Centro Socio-Cultural de Valliniello, la Casa de Cultura de Miranda y la Asociación de Vecinos de San Cristóbal. Además, en el municipio de Avilés se pondrán a disposición de los votantes 957.000 papeletas al Congreso, 87.000 por cada una de las 11 candidaturas; y 97.000 sobres para el Senado.

Unos 80 trabajadores y trabajadoras colaborarán para el buen desarrollo de la jornada electoral. Pertenecen a los servicios, entre otros, de Secretaría general, Comunicación, Informática, Servicios Técnicos, Policía Local, conserjes y limpieza, de los cuales 43 son transmisores de datos al Ministerio del Interior.