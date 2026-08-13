Avilés programa para el último cuatrimestre varias iniciativas de ciencia, innovación y transición energética

Ciencia, innovación y transición energética protagonizan la agenda de Avilés hasta final de año - AVILÉS

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés y la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) han presentado este jueves en la FIDMA una programación de actividades vinculadas a la ciencia, la innovación, la cooperación internacional y la transición energética para el último cuatrimestre de 2026.

Entre las iniciativas previstas figura una misión empresarial e institucional procedente de Portugal, en el marco de la Bienal Climática de Avilés, que reunirá a empresas, universidades y entidades culturales para explorar posibles proyectos y colaboraciones.

En octubre, el Centro Niemeyer acogerá, los días 20 y 21, una reunión del Grupo Sectorial de Energía de la Enterprise Europe Network, con la participación de especialistas europeos para abordar oportunidades relacionadas con las tecnologías limpias y la transición energética.

Además, el 21 de octubre La Curtidora será escenario de un curso internacional sobre hidrógeno verde organizado por FICYT junto a FAEN e INCAR-CSIC. La formación abordará las tecnologías de producción, transporte y almacenamiento de hidrógeno renovable y dará a conocer proyectos que se desarrollan actualmente en Asturias.

La programación se completa con la exposición 'La ciencia según Mortadelo y Filemón', promovida por el CSIC y abierta hasta el 30 de septiembre en la Sala de Cómic de Avilés, que utiliza el humor y los personajes de Francisco Ibáñez para acercar la ciencia y la investigación al público.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés, Manuel Campa, ha destacado que "la innovación no se produce solo en los laboratorios, en los talleres, hay que motivarla, hay que impulsarla, hay que divulgarla", y ha señalado que la programación busca poner en contacto a ciudadanos, empresas, centros de innovación e instituciones.

Por su parte, la directora de FICYT, Mercedes Díaz Somoano, ha puesto en valor la colaboración mantenida durante los últimos dos años con el Ayuntamiento de Avilés, que permite abrir "un espacio de innovación y para cooperación internacional".