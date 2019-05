Avilés.- Tania González (CA): "El PSOE es el reflejo del mal alumno, se pega el atracón el día antes del examen"

Publicado 06/05/2019 18:00:50 CET

AVILÉS, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la alcaldía de Cambia Avilés, Tania González, ha comparado este lunes al gobierno de Mariví Monteserín con un mal alumno en la escuela. "Piden un crédito de cuatro millones de euros a tres semanas de las elecciones para hacer todos los proyectos que no han hecho en cuatro años, en vez de trabajar todos los días como un buen estudiante, el PSOE es un mal alumno que se pega el atracón el día antes del examen", ha señalado González.

La candidata ha realizado estas declaraciones, este lunes en la Plaza de España de Avilés, después de presentar en sociedad la candidatura al completo que presenta la coalición entre Podemos e IU a las elecciones del 26 de mayo en Avilés.

La candidatura de Cambia Avilés quiere mirar hacia adelante. "Queremos transmitir el lema de campaña, que es un anhelo de la ciudadanía de Avilés, que es recuperar nuestro futuro, para que Avilés sea una ciudad de acogida, y no una ciudad de la que se vaya todo el mundo", ha explicado.

González ha acusado de inmovilismo al gobierno de Mariví Monteserín. "Estos cuatro años hemos visto un inmovilismo absoluto del gobierno del PSOE. No han hecho nada para darle la vuelta a la ciudad de Avilés", ha añadido.

En cuanto a la movilización del voto para el 26-M, Cambia Avilés no quiere hablar del "miedo a la derecha". "Hemos visto que esa amenaza de la derecha no es real, y aquí vamos a tenerla más fragmentada en cinco cachos, lo que significa que ese miedo no tiene que ser el patrón fundamental que guíe a los avilesinos para votar", ha añadido la candidata.

Cambia Avilés quiere una alta participación, pero no comparte el mensaje del PSOE. "Se debe movilizar el voto, con participación masiva, pero que el PSOE se apoye en el miedo en la derecha, pone de manifiesto lo poco que han hecho estos cuatro años. Sólo hay dos opciones, el pasado con el inmovilismo por bandera y el futuro, que somos nosotros", ha finalizado.