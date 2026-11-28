Zona de la renovación - AYUNTAMIENTO DE CORVERA

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera está acometiendo los trabajos de renovación del césped artificial de las pistas multideporte de la Plaza de Corvera, en Los Campos, y del Parque Europa, en Las Vegas.

Esta actuación permitirá mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y calidad de estas dos instalaciones deportivas municipales.

Según han informado desde el Ayuntamiento este sábado, se trata de una inversión de casi 30.000 euros. Se prevé que, siempre y cuando las condiciones climatológicas sean favorables, la próxima semana se pueda finalizar la instalación del nuevo césped.

Las dos pistas que se van a renovar son la pista multideportiva de la Plaza de Corvera, al lado del Prao de la Fiesta, con una superficie para de 280 metros cuadrados; y la pista situada en el Parque Europa de Las Vegas, con una superficie de 650 metros cuadrados.

En total, se renovarán 930 metros cuadrados de pavimento deportivo. La intervención contempla la retirada del césped artificial existente, que presentaba un avanzado estado de deterioro debido al uso, y que había perdido parte de sus prestaciones, así como la eliminación del antiguo material de relleno y la preparación de las superficies para la colocación del nuevo pavimento.